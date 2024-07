Usha Chilukuri Vance, chi è la moglie del vicepresidente J. D. scelto da Donald Trump prima delle elezioni Usa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Da questa settimana si è improvvisamente ritrovata sotto la luce dei riflettori Usha Chilukuri Vance, 38enne laureata in giurisprudenza a Yale e avvocato processualista, dopo che suo marito, J. D. Vance, è stato scelto come candidato vicepresidente di Donald Trump nella corsa alle elezioni presidenziali del 2024.

Chi è Usha Chilukuri Vance

Nata a San Diego, in California, nel gennaio 1986, la 38enne Usha Chilukuri Vance si è ritrovata sotto la luce dei riflettori da quando suo marito, James David Vance (conosciuto come J. D.) è diventato il candidato vicepresidente di Donald Trump per le elezioni del prossimo novembre.

Nata da indiani immigrati negli Stati Uniti d’America, illustri accademici, Usha Chilukuri ha conseguito una laurea triennale presso l’Università di Yale e un master in filosofia presso l’Università di Cambridge, prima di tornare a Yale per continuare a studiare legge.

Fonte foto: ANSA Usha Chilukuri Vance insieme al marito alla Republican National Convention di Milwaukee, dopo che il marito J. D. ha accettato la nomina a candidato vicepresidente di Donald Trump

Proprio nell’università situata a New Haven, nel Connecticut, Usha Chilukuri ha conosciuto il suo futuro marito J. D. Vance, che nella sua biografia ha scritto di essersi “perdutamente innamorato” di lei durante un compito in classe.

L’incontro con J. D. Vance

Per i due è stato amore a prima vista. Come scritto da Vance (riferendosi a Yale), “in un posto che mi è sempre sembrato un po’ straniero, la presenza di Usha mi ha fatto sentire a casa”.

Difatti i due hanno proseguito insieme nel loro percorso accademico, arrivando a laurearsi entrambi nel 2013 per poi convolare a nozze un anno dopo.

Dopo le prime esperienze lavorative, Usha Chilukuri Vance è diventata avvocato processualista per lo studio legale Munger, Tolles e Olson presso gli uffici di San Francisco e di Washington, rassegnando però le sue dimissioni dopo che il marito è stato scelto per affiancare Donald Trump nella sua corsa alla presidenza.

La famiglia di Usha Chilukuri

Usha Chilukuri discende da una illustre famiglia di accademici: i suoi genitori si sono trasferiti negli Stati Uniti alla fine degli anni ’70 e ora insegnano ingegneria (il padre) e biologia molecolare (la madre) all’Università di San Diego.

Mentre Usha, suo padre e suo nonno insegnavano o studiavano entrambi all’Indian Institute of Technology (IIT), il principale college di ingegneria dell’India. Il nonno di Usha, Ramasastry Chilukuri, ha insegnato fisica all’IIT fin dalla sua fondazione, nel 1959, e alla sua morte l’Università ha istituito un premio per gli studenti più meritevoli in sua memoria di Ramasastry.

Usha Chilukuri ha anche una sorella minore ingegnere meccanico, e una prozia di 96 anni che vive nell’India meridionale, che è celebrata dai media locali come la professoressa in attività più anziana del Paese.