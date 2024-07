Piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, 007 lanciano l'allarme dopo l'attentato al tycoon in Pennsylvania

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’Iran starebbe pianificando un attentato per eliminare Donald Trump: l’allarme è giunto dagli 007 statunitensi, con il Secret Service che ha intensificato la sicurezza attorno al candidato repubblicano alla Casa Bianca. Il complotto iraniano per assassinare Trump non sarebbe comunque collegato all’attentato di Butler, Pennsylvania, dove il 20enne Thomas Matthew Crooks ha sparato tre colpi contro il tycoon, ferendolo a un orecchio.

Il piano dell’Iran per uccidere Donald Trump

Nonostante l’attentato appena subito, Donald Trump tornerà a incontrare i suoi sostenitori già il prossimo sabato a Grand Rapids, Michigan, subito dopo la sua candidatura ufficiale prevista per giovedì notte al termine della convention repubblicana.

Eppure, secondo gli 007 per l’ex presidente Usa non sarebbe il caso di dormire sonni tranquilli, essendo diventato un possibile bersaglio di un complotto da parte dell’Iran.

Il neo presidente Masoud Pezeshkian (a sinistra) e la Guida Suprema dell’Iran, Ayatollah Alì Khamenei

Le nuove preoccupazioni per la sua sicurezza sono state riportate dalla Cnn, secondo la quale il Secret Service ha potenziato le misure di protezione attorno a Trump in risposta a segnalazioni di un piano della repubblica islamica mirato a eliminarlo.

Perché l’Iran vorrebbe eliminare Donald Trump

L’emittente statunitense suggerisce che il contesto degli ultimi quattro anni sotto la presidenza di Trump possa spiegare la possibile minaccia attuale.

Durante il doppio mandato di Obama i rapporti con l’Iran erano migliorati, grazie anche alla firma dell’accordo nucleare. Tuttavia, l’arrivo di Trump alla Casa Bianca ha invertito questa tendenza, inasprendo nuovamente i rapporti tra i due paesi, storici rivali.

L’amministrazione Trump ha infatti annullato l’accordo e ha interrotto i legami con Teheran, adottando una politica fortemente filo-israeliana e sostenendo che il solo modo per affrontare la minaccia iraniana è combatterla, piuttosto che negoziare.

Nonostante le recenti elezioni presidenziali che hanno portato al potere il riformista Masoud Pezeshkian, un ritorno al dialogo è ritenuto improbabile se Trump ritornerà alla Casa Bianca.

Uomo armato ucciso nei pressi della Convention

Nel frattempo sale in modo esponenziale la tensione in vista della convention repubblicana di Milwaukee.

La polizia ha confermato che nel pomeriggio di martedì, un agente d ha sparato e ucciso un uomo a meno di un miglio dal perimetro di sicurezza.

L’uomo sarebbe stato armato di coltelli, secondo alcune fonti. L’ufficio del medico legale della contea di Milwaukee ha identificato la vittima come un maschio adulto afroamericano, di circa 20 anni, noto nel quartiere, in base alle testimonianze.