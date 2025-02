Usa a caccia dell'affare sulle terre rare con Ucraina e Russia, cosa sono e perché sono importanti per la pace

Le terre rare potrebbero diventare la chiave di partenza per una possibile pace tra Russia e Ucraina. A garantire questa soluzione sarebbero gli Stati Uniti, con un Donald Trump che – proprio come dimostrò nel suo primo mandato – si dice pronto ad investire sulla produzione interna pur di rispondere alle minacce di dazi da parte di Pechino. Un interesse, dunque, che mettendo i tre Paesi sullo stesso piano potrebbe sedare i conflitti che affliggono l’Europa.

Perché gli Stati Uniti puntano verso le terre rare

Come noto, l’Ucraina è uno dei Paesi europei con più giacimenti di terre rare, ovvero i 17 elementi della tavola periodica che attualmente valgono 11 miliardi per il mercato globale.

Una risorsa, questa, che si concentra maggiormente nei territori di Zhytomyr, Dnipro e Kirovohrad. Eppure i numeri di cui Kiev dispone in termini di estrazione e lavorazione di questi materiali non reggono il confronto con Pechino, che detiene un vero e proprio primato a livello mondiale.

Fonte foto: ANSA

Le terre rare, inoltre, vengono solitamente impiegate per l’avanguardia tecnologica – dai pannelli solari agli accessori per i dispositivi di ultima generazione – e per la difesa.

Infine, questi materiali sono presenti sia in territorio russo che nelle aree occupate dall’esercito russo in Ucraina. Brevemente, fanno parte del conflitto a tutti gli effetti e per questo possono essere un punto di svolta verso la pace. Lo sa bene Donald Trump, che intende elevare gli Stati Uniti in tal senso per poter sottrarre il trono delle terre rare alla Cina, che dopo i dazi imposti da Washington ha minacciato di ridurre le esportazioni dei materiali in Occidente.

Con una maggiore presenza degli Stati Uniti in Europa per gli investimenti sulle terre rare tra Russia e Ucraina, quindi, le tensioni tra Mosca e Kiev potrebbero trovare una finestra di dialogo. Un parere che è stato espresso proprio da Vladimir Putin, che in un’intervista ha riferito: “Siamo pronti ad attrarre partner stranieri nei nostri nuovi territori storici che sono stati restituiti alla Russia”, come ad esempio il Donbass.

Cosa sono le terre rare

Come anticipato, per terre rare si intendono i 17 elementi della tavola periodica che includono lantanio, ittrio, scandio, terbio e disprosio.

Il loro impiego interessa principalmente il settore tecnologico ma anche quello delle energie rinnovabili. Attualmente – come scrive Ansa – la Cina detiene il 60% del mercato globale di questi materiali per un valore totale di 11 miliardi ma che potrebbero diventare 21,7 miliardi entro il 2031 secondo le stime degli esperti.

Le loro proprietà ottiche, magnetiche ed elettrochimiche le rendono appetibili per tutte le potenze mondiali, per questo gli Stati Uniti – che, ripetiamo, sono in aperta guerra commerciale con la Cina – intendono intervenire in Europa per i giacimenti presenti nel sottosuolo ucraino.

La risposta di Zelensky

Secondo un’indiscrezione pubblicata dal Financial Times entro venerdì 28 febbraio Volodymyr Zelensky potrebbe firmare l’accordo per accettare la proposta degli Stati Uniti sulle terre rare.

Brevemente, secondo un (tacito, per ora) accordo tra Usa e Ucraina verrebbe creato un fondo congiunto tra Washington e Kiev, ma ci sono delle condizioni. Kiev, ad esempio, avrebbe portato la Casa Bianca a fare un passo indietro sui 500 miliardi di dollari stimati dallo sfruttamento delle risorse e che Washington meriterebbe per tutti gli aiuti inviati all’Ucraina durante il conflitto.

Ora, sempre secondo il Financial Times, emerge che Zelensky potrebbe raggiungere Washington nei prossimi giorni per definire e firmare l’accorso sulle terre rare.