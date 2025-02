Trump e le terre rare dell'Ucraina chieste per aiutare Kiev in guerra, cosa sono e perché sono importanti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accennato alla possibilità che l’Ucraina metta a disposizione degli Usa le sue riserve di terre rare in cambio degli aiuti militari che le servono per resistere all’invasione russa. Il sottosuolo del Paese è tra i più ricchi di questi materiali in Europa.

Cosa ha detto Trump delle terre rare in Ucraina

L’atteggiamento di Donald Trump nei confronti dell’Ucraina continua a essere incerto. Il presidente americano ha dichiarato di voler portare la Russia al tavolo delle trattative, ma al momento, oltre alle minacce di nuove sanzioni, non ha intrapreso azioni concrete.

Anche i rapporti con l’Ucraina sono ambigui. In una delle sue ultime dichiarazioni, Trump ha parlato di terre rare nel sottosuolo ucraino e della possibilità che queste siano la chiave se Kiev vuole continuare a ricevere gli aiuti militari statunitensi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

“Stiamo cercando di trovare un accordo con l’Ucraina in base al quale loro porterebbero in garanzia le loro terre rare e altre cose in cambio di ciò che noi diamo loro” ha detto Trump.

Cosa sono e a cosa servono le terre rare

In chimica, il termine terre rare fa riferimento a un preciso gruppo di elementi della tavola periodica, di numero atomico tra il 57 e il 71, ai quali normalmente si aggiungono anche lo scandio e l’ittirio.

Alcuni di questi elementi hanno utilizzi industriali molto specifici, in particolar modo nel settore della tecnologia e dei semiconduttori. Per questa ragione, oggi il termine terre rare viene utilizzato in senso lato per intendere tutti i materiali ricavabili da attività estrattiva richiesti da questi processi industriali.

Paradossalmente, nonostante quello che ha dichiarato Trump, l’Ucraina non ha nessun deposito conosciuto rilevante di terre rare in senso proprio. È però ricca di diversi giacimenti di materiali importanti per molte industrie.

Quante risorse minerarie ha l’Ucraina

La tradizione mineraria dell’Ucraina comincia dalle sue ampie riserve di carbone, ma negli ultimi anni si è evoluta portando alla scoperta di alcuni dei giacimenti più importanti d’Europa.

In Ucraina si trovano il 5% delle risorse minerarie planetarie conosciute, tra cui giacimenti rilevanti di titanio, litio, berillio, manganese, gallio, uranio, zirconio, grafite, apatite, fluorite e nichel.

Il litio, in particolare, è uno dei materiali fondamentali per la produzione di batterie elettriche. Anche i giacimenti di ferro e manganese del Paese sono molto importanti, soprattutto per l’alta qualità del prodotto estratto.