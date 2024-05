Urto in scooter con il bordo di un'aiuola a Trieste: 70enne morto nell'incidente davanti alla moglie

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un uomo di 70 anni è morto domenica 26 maggio, a Trieste, a causa di un incidente stradale in scooter. Alla base della tragedia ci sarebbe l’urto con il bordo di un’aiuola, che avrebbe portato il 70enne a schiantarsi contro un palo della luce e poi contro un cassonetto in Piazza Volontari Giuliani. Nonostante l’intervento del 118, l’uomo è deceduto sul posto, il tutto davanti agli occhi della moglie che lo seguiva con un altro mezzo a due ruote.

Incidente in scooter a Trieste: morto un uomo

L’incidente si è verificato intorno alle 18 di domenica 26 maggio, in Piazza Volontari Giuliani a Trieste. L’uomo di 70 anni, in sella al proprio scooter, si sarebbe avvicinato pericolosamente all’aiuola presente alla rotatoria, impattando con il bordo della stessa.

Ne sarebbe seguita una carambola, con lo schianto contro un palo della luce, e infine contro un cassonetto dell’immondizia.

Il drammatico incidente è avvenuto a Trieste in piazza Volontari Giuliani

I soccorsi vani e l’intervento delle autorità

Testimoni dell’incidente hanno prontamente contattato i soccorsi sanitari e la Polizia locale una volta avvistato l’accaduto. Purtroppo, nonostante gli sforzi, l’uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nello schianto.

La polizia locale si è occupata di effettuare i rilievi del caso, gestendo inoltre il traffico nella zona interessata dall’incidente.

Allo stato attuale si ipotizza che l’alta velocità possa essere la causa più probabile dell’accaduto, anche se non si esclude che la vittima possa essere stata colta da un malore poco prima di affrontare la rotatoria.

Chi era la vittima dell’incidente a Trieste

Sui social la notizia dell’incidente ha provocato grande sgomento e commozione. Mario, questo il nome della vittima, era un noto scooterista, affiliato al gruppo “Trieste in lambretta” con il quale era solito partecipare a tour su due ruote e raduni.

In molti hanno ricordato Mario nel giorno più triste, così come hanno rivolto pensieri a sua moglie Sandra, che insieme al marito condivideva la passione per i mezzi a due ruote e partecipava ai raduni.

Proprio la moglie del 70enne sarebbe stata sul posto nel momento del tragico schianto: secondo alcuni testimoni, la donna seguiva il marito in sella a un altro veicolo, e avrebbe quindi assistito al drammatico incidente in cui Mario ha perso la vita.

