Incidente frontale tra auto e moto a Babano di Cavour: centauro portato con l'elisoccorso in ospedale a Torino

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Incidente frontale nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 aprile 2024, a Babano, frazione di Cavour, in provincia di Torino. Nel violento urto sono rimaste coinvolte un’auto e una moto, con la vettura ribaltata e la moto rimasta senza ruota anteriore. Il centauro è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale a Torino con diverse fratture, illesi gli occupanti dell’auto.

Incidente tra auto e moto a Babano di Cavour

Incidente tra auto e moto a Babano, frazione del comune di Cavour, in provincia di Torino. Lo scontro frontale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 aprile.

L’urto si è verificato sull’ex statale 589, nei pressi della rotonda di Babano, dove si sono colpiti frontalmente una Lancia Ypsilon e una moto.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Babano di Cavour, dov’è avvenuto lo scontro frontale tra auto e moto giovedì 4 aprile 2024

L’auto si è ribaltata in carreggiata, mentre la moto, ridotta a un rottame a seguito del forte impatto, ha completamente perso la ruota anteriore finita a metri di distanza.

Centauro con fratture portato con elisoccorso in ospedale a Torino dopo il frontale

Nello scontro frontale tra auto e moto avvenuto oggi a Babano di Cavour ad avere la peggio è stato il centauro, che avrebbe riportato diverse fratture rimanendo però cosciente.

I soccorritori hanno trasportato il motociclista in elisoccorso all’ospedale Cto di Torino. Non sarebbe in condizioni gravi. Illesi e le altre persone coinvolte nell’incidente, ovvero i passeggeri dell’auto ribaltata.

Traffico congestionato dopo l’incidente tra auto e moto a Babano

Oltre ai medici sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pinerolo e Luserna San Giovanni, mentre i Carabinieri di Luserna stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’urto dopo i rilievi.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico nella zona, rimasto congestionato a lungo dopo l’incidente.

Nelle scorse ore un giovane motociclista era morto a Marsala nell’incidente con una vettura in contrada Addolorata.