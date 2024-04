Tragico incidente a Marsala: violento urto tra una moto e un'auto in contrada Addolorata, muore giovane

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Drammatico incidente a Marsala, nel libero consorzio comunale di Trapani, dove un giovane ha perso la vita mentre viaggiava in sella alla sua moto. La vittima, che si chiamava Mario Abate, si è scontrata con una vettura in via Trapani, all’altezza dell’incrocio con contrada Addolorata. L’impatto si è rivelato fatale.

Il tragico episodio è avvenuto in Via Trapani, nei pressi di un distributore di benzina, intorno alle 19.30 di mercoledì 3 aprile.

Inutile l’intervento dei sanitari: come riportato da tp24.it, il giovane centauro marsalese non ce l’ha fatta ed è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale “Paolo Borsellino”.

La vittima si chiamava Mario Abate. Il padre era conosciuto in città in quanto titolare di un’attività commerciale, secondo quanto riferito da itacanotizie.it. Mario lascia la moglie Giulia incinta e un bambino piccolo.

La dinamica

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco, è arrivata anche una pattuglia della polizia municipale, per effettuare i dovuti rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista si sarebbe schiantato contro un’auto che sopraggiungeva nel senso di marcia opposto.

L’identificazione è stata difficoltosa, dal momento che la vittima non aveva con sé documenti.

Un altro incidente sulla Statale Jonio-Tirreno (Reggio Calabria)

Nella giornata di mercoledì 3 aprile un altro incidente si è verificato sulla Strada Statale Jonio-Tirreno (SS682), tra i Comuni di Mammola e Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria.

Tre veicoli – due auto e un furgoncino – sono rimasti coinvolti in uno scontro semi-frontale poco distante dalla galleria della Limina (lato Cinquefrondi), come riportato da corrieredellacalabria.it.

Il violento impatto ha provocato tre feriti. Quello più grave sarebbe originario di Siderno. Attualmente si trova ricoverato all’ospedale di Polistena (Reggio Calabria) ma non sarebbe in pericolo di vita.