Sopravvissuto in mare per ore dopo il passaggio dell'uragano Milton in Florida aggrappato a una borsa termica

Giovedì 10 ottobre un elicottero della Guardia Costiera di Miami, in Florida, ha salvato un uomo in mezzo al mare, a circa 30 miglia da Longboat Key. Era finito in acqua dopo la furia dell’uragano Milton.

Era il capitano di un peschereccio su cui si trovava bordo per delle riparazioni: impossibilitato a mettersi in salvo per l’improvviso peggioramento del meteo con l’avvicinarsi della tempesta, è comunque riuscito ad avvisare i soccorritori prima di sparire – forzatamente – senza dare più notizie, intorno alle 19 di sera.

Così, un’imbarcazione e un elicottero sono immediatamente partiti per cercarlo.

Per via delle complicatissime condizioni meteo, però, ci sono volute ore per individuarlo e salvarlo.

L’uomo è stato rintracciato alle 13:30 di venerdì 11 ottobre, dopo aver trascorso un’intera notte in balia dell’uragano Milton e del mare in tempesta, aggrappato a una borsa termica e con indosso un giubbotto di salvataggio.