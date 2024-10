Uragano Milton fa paura agli Usa e si rafforza, dichiarata l'emergenza in Florida: venti fino a 250 km/h

L’uragano Milton, che si sta avvicinando rapidamente alle coste della Florida, fa paura. I venti hanno superato i 250 chilometri orari e la tempesta, attualmente in movimento nel Golfo del Messico, minaccia di portare distruzione e alluvioni in una regione già segnata dal passaggio dall’uragano Helene. Il National Hurricane Center (Nhc) ha emesso avvisi di emergenza per l’intera area, e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lo stato di emergenza per facilitare l’invio degli aiuti federali.

Uragano Milton in Florida, dichiarata l’emergenza

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha esteso l’allerta a 51 contee su 67, chiedendo ai residenti delle zone costiere di prepararsi a evacuare o a prendere misure di sicurezza adeguate.

In particolare, le contee di Pasco e l’isola di Anna Maria sono soggette a ordini di evacuazione obbligatori.

Fonte foto: Getty Images

Volontari al lavoro a Miami in vista del passaggio dell’uragano Milton

Le autorità locali hanno anche ordinato la chiusura delle scuole e la sospensione di tutte le attività non essenziali, mentre si prevede che l’uragano toccherà terra nella tarda serata di mercoledì 9 ottobre, vicino a Tampa.

Milton si sta muovendo verso nord-est a una velocità di 10 chilometri orari, portando con sé venti sostenuti che raggiungono i 185 km/h e onde alte fino a 3 metri.

Le previsioni

Le previsioni indicano che la tempesta potrebbe causare danni ingenti lungo la costa della Florida, con rischi di inondazioni devastanti nelle aree a bassa altitudine.

I residenti sono stati invitati a non sottovalutare l’impatto della tempesta e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali.

L’appello del presidente Usa Biden

La Florida, già colpita duramente da Helene la scorsa settimana, si prepara ora ad affrontare un’altra emergenza climatica di grandi proporzioni.

I soccorsi sono già in azione nelle aree più colpite, mentre il governatore DeSantis e il presidente Biden hanno sottolineato l’importanza di agire rapidamente per proteggere la popolazione e limitare i danni alle infrastrutture.