Uomo armato si barrica in casa a Pordenone: cordone di sicurezza, zona evacuata e negoziatori al lavoro

Un ex militare è asserragliato in casa da ore, a Cordovado, comune in provincia di Pordenone. L’uomo, 55 anni, è armato di una pistola.

Organizzato un cordone di sicurezza

Al momento non è chiaro se l’arma sia vera o giocattolo. Le forze dell’ordine sono sulle tracce del 55enne da questa mattina, da quando è stato visto girare in strada a petto nudo e con la pistola tra le mani.

Sul posto, fuori dall’abitazione, che si trova in una palazzina che sorge in via Battaglione Gemona, ci sono i carabinieri, i vigili del fuoco e gli artificieri che hanno staccato luce e gas allo stabile, evacuato per ragioni di sicurezza.

Fonte foto: ANSA

Le forze dell’ordine hanno immediatamente organizzato un cordone di sicurezza nella zona e invitato i residenti a non uscire dalle proprie abitazioni. Sul posto c’è anche una ambulanza.

Per precauzione sono state evacuate anche le attività commerciali vicine alla casa dove si trova l”uomo barricato, ad eccezione di un bar dove i clienti sono stati bloccati all’interno per evitare che passino sotto le finestre dell’abitazione in via Battaglione Gemona.

Al lavoro i negoziatori dei carabinieri

Al momento, per convincerlo a uscire di casa, sono al lavoro i negoziatori dei carabinieri, che hanno bloccato l’intera area con l’ausilio della polizia locale.

In queste ore ci sono state diverse le telefonate ai numeri di emergenza da parte dei residenti che si sono ritrovati davanti il 55enne armato in strada.

Le minacce dell’uomo barricato sui social

Secondo quanto apprende l’AdnKronos, il 55enne ieri avrebbe postato dei filmati sui propri profili social nei quali minacciava le autorità e annunciava gesti autolesionistici.

Sempre stando a quanto riferito dall’AdnKronos, verosimilmente l’agire dell’uomo sarebbe riconducibile alla scoperta di un provvedimento a suo carico di ritiro delle armi.