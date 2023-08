Ex militare ancora barricato in casa a Cordovado minaccia il suicidio: "Ha molte armi", la situazione

Sono passate 18 ore da quando Luca Orlandi, ingegnere ed ex militare, si è barricato nella sua casa di Cordovado in provincia di Pordenone. Il braccio di ferro con le forze armate che circondano l’abitazione, con l’ausilio dei negoziatori, non si è mai interrotto. Nel frattempo Orlandi sta postando alcuni video sul suo canale YouTube per un totale di tre, nell’ultimo dei quali minaccia il suicidio.

Ex militare barricato in casa, la situazione

Come riportano ‘Agi’, ‘Ansa’ e ‘Rai News’, al centro di Cordovado dove l’ex militare ha la sua abitazione, la circolazione è interdetta.

L’intera palazzina è stata evacuata e intorno all’edificio sono presenti la polizia locale, i carabinieri, i vigili del fuoco e la protezione civile.

Fonte foto: ANSA Continua da 18 ore il braccio di ferro tra le forze dell’ordine e l’ex militare barricato in casa a Cordovado, vicino Pordenone. Luca Orlandi è armato e minaccia il suicidio

Sul posto è presente anche uno psicologo per aiutare i negoziatori. Nel frattempo i vicini sono stati evacuati, così come i negozianti che circondano la palazzina.

Le forze dell’ordine hanno consigliato agli abitanti di non uscire di casa. Dopo l’ultimo video pubblicato su YouTube dallo stesso Luca Orlandi – è il terzo filmato – cresce la preoccupazione per come potrebbe concludersi la vicenda.

La minaccia di suicidio e le armi

Luca Orlandi ha pubblicato il terzo video sul suo canale YouTube. Lo ha fatto, Orlandi, dopo aver ricevuto la notifica di sequestro delle armi ad uso sportivo di cui è in possesso.

A proposito delle armi, infatti, i vicini avrebbero più volte presentato esposti alle autorità per via dello stato mentale evidentemente alterato in cui versa Orlandi, considerato dunque un pericolo per la loro incolumità.

Nel terzo video pubblicato sul suo canale, Luca Orlandi minaccia di suicidarsi. Le sue parole sono rivolte a un non meglio precisato ‘Marco’, che secondo ‘Il Gazzettino’ potrebbe essere il negoziatore chiamato dalle forze dell’ordine per comunicare con l’ex militare.

Le minacce di suicidio arrivano proprio a seguito della notifica di sequestro delle armi arrivata dalla Questura. Luca Orlandi, infatti, non avrebbe consegnato il certificato di idoneità psicofisica necessario per il possesso di armi, ora considerato illegale per legge.

Le sue parole: “La tua ignoranza non è giustificazione, sai perché? Voglio che tutti abbiano a disposizione quello che succederà“.

Ancora: “Tu (Marco, ndr) pensi di andare in paradiso. Io no, penso di rimanere nella vita di chi questo lo ha causato”.

Secondo i carabinieri, Luca Orlandi sarebbe in possesso di due fucili ad uso sportivo, una pistola e 500 colpi.

L’inizio della storia

L’escalation ha avuto inizio a metà agosto 2023, quando Luca Orlandi si è rifiutato di consegnare le armi su provvedimento del prefetto Domenico Lione richiesto dal questore Luca Carocci.

Il provvedimento, come già scritto, è scattato a seguito della mancata consegna del certificato di idoneità psicofisica necessario per il possesso di armi. Da quel momento Orlandi ha cominciato ad assumere atteggiamenti sempre più preoccupanti.

Nella mattina di mercoledì 30 agosto l’ex militare è uscito per strada a petto nudo con una pistola tra le mani e un’altra dietro il pantalone. Orlandi ha minacciato i compaesani che incontrava per strada, gridando contro tutti.

Un testimone riferisce all”Adnkronos’: “In pochi minuti nel paese si è creato il panico. C’è chi urlava di stare attenti a quel pazzo armato fino ai denti, la ragazza del bar diceva che spingeva e sputava, mentre il panettiere lo ha visto rientrare in casa apparentemente più calmo e, solo a quel punto, infilarsi la maglietta”.

Contestualmente, Luca Orlandi ha postato a più riprese dei videomessaggi sul suo canale YouTube in cui sfogava tutta la sua rabbia nei confronti delle istituzioni.

Per questo motivo le forze dell’ordine hanno organizzato un cordone di sicurezza e hanno evacuato la palazzina dove Luca Orlandi vive attualmente. Per ovvi motivi, le autorità hanno staccato le utenze di luce e gas.

Le operazioni sono ancora in corso: Luca Orlandi è ancora barricato in casa e per il momento tutti i tentativi di negoziazione si sono rivelati inutili.