Uomo armato a Capitol Hill arrestato durante i controlli con pistola lanciarazzi e benzina: cosa voleva fare

Fermato a Washington. Un uomo è stato arrestato all’ingresso turisti di Capitol Hill, sede del Congresso degli Usa, con una pistola lanciarazzi di segnalazione e alcuni contenitori che puzzavano di benzina. Il suo obiettivo sarebbe stato raggiungere la sede del parlamento americano.

La polizia di stanza all’ingresso turisti di Capitol Hill, la zona dove si trova la sede del Congresso degli Usa a Washington D.C., ha fermato un uomo armato e che portava alcuni contenitori che puzzavano di benzina.

L’agenzia di stampa Reuters ha descritto l’arma che l’uomo portava con sé come una flare gun, una pistola solitamente di colore acceso e fatta di plastica, che viene utilizzata per sparare in cielo razzi di segnalazione o fumogeni.

Negli Usa si vota per eleggere il presidente

L’uomo avrebbe avuto con sé anche una torcia elettrica secondo quanto riportato dalla polizia di Capitol, le forze dell’ordine demandate a garantire la sicurezza della sede del Congresso. L’uomo aveva con sé anche un taccuino che, secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, avrebbe voluto portare proprio al Congresso.

Capitol Hill chiusa al piubblico

La polizia di Capitol sta indagando per cercare di capire quali fossero le intenzioni dell’uomo fermato all’ingresso per turisti, ma per il momento le forze dell’ordine stanno mantenendo il massimo riserbo sulla questione.

Nel frattempo il Cvc, che si occupa delle visite turistiche al Campidoglio americano, ha annunciato che la zona è stata interdetta al pubblico e annullato tutte le visite turistiche per la giornata.

In tutta Washington D.C., la capitale degli Stati Uniti, sono state installate recinzioni attorno ai luoghi sensibili, tra cui anche Capitol Hill stessa e la Casa Bianca, in vista di possibili disordini durante la notte elettorale.

Il giorno delle elezioni

In tutti gli Stati Uniti si sta votando in queste ore per il rinnovo della Camera dei Rappresentanti, di un terzo del Senato e soprattutto per eleggere il nuovo presidente degli Usa.

La sfida è tra Kamala Harris e Donald Trump, che i sondaggi danno fondamentalmente in pareggio. I primi risultati inizieranno ad arrivare soltanto durante la tarda nottata italiana, ma per quelli definitivi potrebbero volerci anche giorni