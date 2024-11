Elezioni Usa, quando il vincitore tra Trump e Harris? Gli orari tra chiusure dei seggi e lo spoglio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Le elezioni negli Usa sono cominciate. Donald Trump e Kamala Harris si sfidano per la Casa Bianca. Tutti gli orari da sapere per capire chi vincerà il confronto tra i Repubblicani e i Democratici.

Quando si sapranno i risultati delle elezioni in Usa

Sono aperti i seggi per le elezioni negli Usa. Donald Trump è leggermente favorito su Kamala Harris, ma quasi tutti i sondaggi danno la corsa sostanzialmente in parità o entro il margine di errore.

Le votazioni termineranno a orari diversi a seconda del fuso orario, ma già alle 2 di notte ora italiana potrebbe essere chiaro chi ha vinto tra i due candidati. Per il risultato ufficiale però, potrebbero volerci giorni.

Fonte foto: ANSA Un seggio per le elezioni negli Usa

In caso Donald Trump dovesse essere in chiaro vantaggio in serata però, Harris potrebbe chiamarlo per congratularsi già alle prime luci dell’alba in Italia. Al contrario, il candidato Repubblicano ha già fatto capire che non accetterà nessun risultato che non sia una sua vittoria.

I primi indizi da Georgia e North Carolina

Il primo orario da segnarsi è l’1:00 di notte italiana. Quello sarà il momento in cui chiuderanno i seggi in Georgia, il primo Stato in bilico a iniziare a contare i voti. Una vittoria di Harris potrebbe essere un indizio di un ottimo risultato per i democratici.

Mezz’ora dopo sarà la volta della North Carolina, altro stato in cui i Repubblicani sono dati in vantaggio ma che ha visto una crescita significativa dei Democratici. Se Harris dovesse vincere in entrambi questi Stati, l’elezione sarebbe fortemente indirizzata in favore della candidata democratica.

Il verdetto della Pennsylvania e i prossimi giorni

Alle 2:00 chiuderanno invece i seggi nello Stato decisivo, la Pennsylvania. A meno che Harris non si sia già assicurata una maggioranza ampia sia in Georgia sia in North Carolina, questo sarà lo Stato che incoronerà il prossimo presidente.

Se dopo la chiusura dei seggi le proiezioni dovessero dare uno dei due candidati chiaramente in vantaggio in Pennsylvania, l’elezione potrebbe dirsi quasi conclusa, a meno di sorprese clamorose.

I seggi degli Stati più a occidente chiuderanno tra le 4:00 e le 6:00 ed è possibile che ancora a quell’ora nemmeno le proiezioni siano in grado di dare una chiara indicazione su chi sarà il prossimo presidente.