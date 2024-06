Una parte di Germania vorrebbe più bianchi in Nazionale agli Europei di calcio: il sondaggio choc sul razzismo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sulla scia della crescita dell’estrema destra in Germania fanno discutere anche i risultati di un sondaggio sulle preferenze dei tedeschi in vista dei Campionati Europei di calcio che si disputano in casa: il 21% desidera più giocatori di pelle bianca nella Nazionale, indicando un cambiamento di “sentiment” verso l’integrazione. Nonostante la vittoria di una squadra multietnica del mondiale 2014, l’auspicio di vedere di una squadra più “bianca” è emerso, mentre il Commissario Tecnico, Julian Nagelsmann, ha condannato ogni forma di razzismo.

Il razzismo latente in Germania: 1 su 5 non vorrebbe giocatori di colore in Nazionale

A condurre il sondaggio choc è stata l’emittente televisiva tedesca ARD giorni prima delle elezioni europee, a corroborare quella che appare una tendenza diffusa e in crescita.

L’exploit alle urne del partito di estrema destra Afd è una faccia diversa della stessa medaglia: quel mutamento etnico e culturale in atto da un paio di decenni sembra non godere più del vecchio consenso.

Questo sembra riflettersi appieno anche in un aspetto ludico come quello del calcio, eppure fortemente indicativo dei moti di un popolo, essendo un fenomeno di così forte richiamo.

I risultati del sondaggio sui bianchi nella Germania e la risposta della Nazionale

Il sondaggio ARD ha sollevato non pochi imbarazzi nel movimento calcistico tedesco, unitamente a una forte indignazione.

I dati hanno rivelato che il 21% degli intervistati desidera una nazionale con più giocatori di pelle bianca, questo a pochi giorni dall’inizio degli Europei da giocarsi in casa.

Il commissario tecnico Julian Nagelsmann ha condannato il razzismo, mentre il calciatore Joshua Kimmich del Bayern Monaco ha criticato l’ossessione per il colore della pelle nella selezione della squadra nazionale.

Il precedente con Le Pen in Francia

Qualcosa di simile era già successo in passato in Europa, e per la precisione in Francia. Ironia della sorte, anche in questo caso c’entra Le Pen, un cognome protagonista dell’attuale scena politica nazionale e comunitaria.

Tuttavia non si parla di Marine, bensì del padre Jean Marie Le Pen, che con il suo Front National si fece promotore di un malumore, condiviso in parte del Paese, nei confronti di una Nazionale di calcio multietnica, e in particolare con una forte componente di calciatori di origini africane.

Anche in quell’occasione, la competizione da disputare si giocava in casa: era la Coppa del Mondo del 1998, che la Francia poi vinse.

C’è chi vede in questo parallelo un buon auspicio per la Germania di Nagelsmann che ha esordito con una vittoria ad Euro 2024. Qualcun altro, invece, ci leggerà soltanto un preoccupante passo indietro per la società tedesca.