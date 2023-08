Una giraffa e un elefante in fuga da Cinecittà: il video dagli studi cinematografici di Roma è virale

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Il video che non ti aspetti: è diventato rapidamente virale in rete il filmato che mostra una giraffa e un elefante in fuga dagli studi cinematografici di Cinecittà, a Roma. Per cause ancora non chiare, i due animali si sono ritrovati liberi di correre tra gli spazi del complesso di Via Tuscolana, inseguiti da alcuni addetti. Il video è stato condiviso dalla pagina Welcome to favelas e subito si è scatenata l’ironia: c’è chi lo ha definito il live-action di Madagascar e chi invece ha pensato subito a Jumanji, il film anni ’90 con Robin Williams. “A Cinecittà dovrai stare, finché un 5 o un 8 non compare” è una delle battute più divertenti scritte dagli utenti, molti dei quali puntano invece sull’aspetto animalista della vicenda e chiedono che vengano riportati nel loro habitat naturale. Al momento, non è chiaro a quali riprese stessero “partecipando” la giraffa e l’elefante e neppure se i due animali siano già stati raggiunti e recuperati.