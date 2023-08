Animalisti contro il Palio di Siena dopo l'infortunio di due cavalli: "Presenteremo denuncia", l'appello

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Due cavalli sono rimasti infortunati durante il Palio di Siena, la grande manifestazione che da giorni è oggetto di dibattito e polemiche anche sul piano istituzionale. Mercoledì 16 agosto i cavalli Abbasantesa e Antine Day, rispettivamente della Contrada della Giraffa e dell’Istrice, sono caduti e per questo motivo sono stati trasportati presso la Clinica Veterinaria Il Ceppo per tutti gli accertamenti del caso. Questi due episodi hanno scatenato la reazione delle associazioni animaliste, nello specifico Aidaa e Oipa, che sui loro portali ufficiali hanno lanciato un appello.

Cavalli infortunati al Palio, come stanno

Come detto in apertura, nel pomeriggio di mercoledì 16 agosto durante il Palio di Siena due cavalli sono rimasti feriti.

Si tratta di Abbasantesa e Antine Day, in gara rispettivamente con la Contrada della Giraffa e quella dell’Istrice.

Fonte foto: ANSA

Per il momento è noto che i due cavalli sarebbero in fase di ripresa, come dimostrano alcune foto pubblicate dall”Ansa’ che mostrano gli animali con le opportune fasciature dopo l’intervento dei veterinari.

Le proteste degli animalisti, Aidaa: “Denunceremo”

Aidaa, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, sul blog ufficiale fa sapere che presenterà “una richiesta di accesso agli atti per conoscere le condizioni reali di salute dei cavalli”.

Soprattutto, l’Associazione ha annunciato che venerdì 18 agosto presenterà “una denuncia per maltrattamento di animali” e ha ribadito la ferma opposizione “al Palio di Siena e a tutte le manifestazioni che mettono a repentaglio la vita degli animali”.

Oipa: “Palio manifestazione pericolosa”

Ad alzare un coro di proteste è anche l’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), che sul sito ufficiale ha diffuso una nota in cui descrive il Palio come una “manifestazione pericolosa“.

L’organizzazione, nella persona del presidente Massimo Comparotto, dichiara: “La pista continua a mettere a rischio l’incolumità degli animali e degli stessi fantini, senza considerare l’ombra del doping che più di una volta si è allungata sulla gara”.

Comparotto, infine, ricorda quanto accadde nel 2018: “Nel 2018 la competizione causò la morte di Raol, cavallo simbolo delle vittime del Palio, e solo dieci giorni fa la Quintana di Ascoli è stata letale per la povera Look Amazing, abbattuta a seguito del grave infortunio dovuto a una tremenda caduta”.

Quindi l’organizzazione chiede: “Basta Palii, basta Quintane, basta Giostre con l’uso dei cavalli su piste inidonee: tornei anacronistici che non hanno più ragione d’essere”. Infine, l’Oipa considera “surreale e grottesco” il fatto che il Palio possa essere considerato patrimonio immateriale dell’Unesco, un dibattito acceso dopo le dichiarazioni di Daniela Santanchè.