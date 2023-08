La sindaca di Siena replica a Daniela Santanchè sul Palio: "Non è un'attrazione turistica né una festa"

Dopo le dichiarazioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè è arrivata la replica di Nicoletta Fabio, sindaca di Siena, che durante una conferenza stampa ha messo un punto sul rapporto tra il Palio e i visitatori che ogni anno approdano presso la città toscana per assistere alla famosa manifestazione. Parole, quelle di Fabio, che respingono le considerazioni della Santanché e che tradiscono una certa frizione.

Il Palio è un’attrazione turistica? Parla la sindaca di Siena

Durante la conferenza stampa di mercoledì 16 agosto la sindaca di Siena Nicoletta Fabio ha risposto un modo lapidario alle dichiarazioni di Daniela Santanchè.

Come riporta ‘Repubblica’, nel rispondere alle domande degli inviati per commentare le parole della ministra ha detto: “Per me il Palio non è un’attrazione turistica e non voglio che lo diventi. I turisti che vengono e osservano frettolosamente la nostra manifestazione, senza aver capito e compreso veramente cosa è il Palio, non è una grande risorsa per la città”.

Fonte foto: ANSA La sindaca di Siena Nicoletta Fabio ha replicato alle parole di Daniela Santanchè sull’importanza del Palio per il turismo

Soprattutto, per Nicoletta Fabio il Palio non è una festa in quanto “non sono periodi rilassanti” per i contradaioli, e per questo descrivere la manifestazione come un fatto di svago è da considerarsi inappropriato.

Le parole di Daniela Santanchè

Intervistata da ‘La Nazione’, Daniela Santanchè ha definito il Palio come “un evento cruciale per l’economia di un territorio e per il turismo”, pur riconoscendo che la manifestazione non nasca come attrazione turistica.

“Basta guardare alle presenze degli stranieri al Palio per valutare la sua importanza”, ha sottolineato la ministra che quest’anno parteciperà agli eventi per la prima volta come istituzione e sarà ospite dell’amministrazione comunale.

La tempesta sul Palio

L’edizione di quest’anno non è stata esente da eventi avversi.

Il 14 agosto, infatti, il capoluogo toscano è stato teatro di un nubifragio che ha costretto gli organizzatori ad annullare la terza e quarta prova.

Il maltempo ha costretto i vigili del fuoco a più interventi, compresi alcuni alberi caduti. Tra le persone presenti in piazza del Campo c’è stato un fuggi fuggi generale per trovare riparo.