Un morto in un incidente a Squillace sulla Statale 106, vittima una mamma di 43 anni: due feriti gravi

Un morto e due feriti gravi in un violento incidente tra due auto a Squillace, in provincia di Catanzaro. A perdere la vita una 43enne del vicino comune di Girifalco, Assunta Migliazza, mamma di tre figlie. Rimaste coinvolte nello scontro avvenuto sulla statale 106 altre due persone, trasportate in ospedale in serie condizioni.

L’incidente a Squillace

L’incidente mortale si è verificato sulla variante della strada statale 106 all’altezza dello svincolo di Squillace, in direzione di Soverato.

Secondo le prime ricostruzioni riportate dalle testate locali, nel violento impatto sarebbero state coinvolte una Ford Focus e una Fiat Panda, guidata dalla vittima. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso.

Fonte foto: © 2024 HERE | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Il territorio del comune di Squillace, nel Catanzarese, dove è avvenuto l’incidente nel quale ha perso la vita una mamma di 43 anni

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro per estrarre la vittima dalle lamiere e mettere in sicurezza il tratto di statale e le due auto coinvolte, insieme al personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Il suem del 118 ha traportato in ospedale le due persone ferite in gravi condizioni nell’impatto.

L’incidente a Fonni

Lo scontro mortale a Squillace arriva a distanza di poche ore da un altro incidente letale a Fonni, in provincia di Nuoro, nel quale sono morti quattro ragazzi, tutti di età compresa tra i 17 e i 20 anni.

Lo schianto sarebbe avvenuto sulla SP69, intorno alle ore 18 di mercoledì 30 ottobre, ma l’auto sarebbe stata trovata accartocciata soltanto in tarda serata.

I giovani, come riportato da L’Unione Sarda, stavano viaggiando su una Fiat Punto quando, per cause in corso di accertamento, il veicolo si è ribaltato mentre stava percorrendo una curva, terminando la sua corsa in una scarpata.