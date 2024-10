Ragazzi morti nell'incidente a Fonni vicino a Nuoro, 4 vittime: avevano tra i 17 e i 20 anni

Tragedia in Sardegna: quattro ragazzi, tutti di Fonni (Nuoro) e di età compresa tra i 17 e i 20 anni, sono morti in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla SP69, intorno alle ore 18 di mercoledì 30 ottobre.

Fonni, provincia di Nuoro: incidente stradale, morti 4 ragazzi

I giovani, come riportato da L’Unione Sarda, stavano viaggiando su una Fiat Punto quando, per cause in corso di accertamento, il veicolo si è ribaltato mentre stava percorrendo una curva, terminando la sua corsa in una scarpata.

Per i ragazzi a bordo dell’auto non c’è stato niente da fare. La Fiat Punto, nella notte tra il 30 e il 31 ottobre, è stata ritrovata distrutta, con l’abitacolo totalmente schiacciato. Alle ore 23:51 sono intervenuti i vigili del fuoco.

Fonte foto: © 2024 HERE | © 2024 TomTom | Tuttocittà La zona in cui si è verificato l’incidente

Chi sono le vittime dell’incidente di Fonni

Le vittime sono:

Michele Coinu, 20 anni

20 anni Michele Soddu, 20 anni

20 anni Marco Innocenti, 18 anni

18 anni L.F., 17 anni

Tutti i ragazzi sono stati sbalzati fuori dalla vettura e sono purtroppo deceduti dopo che il mezzo è uscito di strada.

Del gruppo di giovani non si avevano notizie dal tardo pomeriggio.

Amici, parenti e conoscenti, preoccupati per non riuscire a mettersi in contatto con loro, avevano cominciato a cercarli.

Le vittime lavoravano tutte nel caseificio di proprietà della famiglia della sindaca del paese, Fattorie Gennargentu.

La notizia ha sconvolto Fonni: fiaccolata organizzata dal parroco don Luciano Monni la sera di giovedì 31 ottobre, che partirà dalla parrocchia di San Giovanni Battista alle 20 e passerà davanti alle case dei quattro ragazzi morti.

I funerali sono stati fissati venerdì 1 novembre: proclamato lutto cittadino.

Niente guard rail nel tratto di strada in cui l’auto si è ribaltata

Nel tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente, pochi chilometri fuori da Fonni (Nuoro) e a poca distanza dalla casermetta di Caravai, non c’è guard rail.

La famiglia di uno dei quattro non è in paese: era partita per una crociera e sta cercando di far ritorno.

Sul luogo della tragedia si è precipitata una squadra dei vigili del fuoco che ha fatto assistenza al personale del 118.

I carabinieri hanno iniziato le indagini di rito a margine delle quali è stato possibile mettere in sicurezza il sito.