Un disperso per maltempo in Sardegna, alluvioni tra Piemonte e Liguria: autostrada A6 Torino-Savona interrotta

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il maltempo continua a colpire duramente nord e sud Italia, causando allagamenti, frane e interruzioni della viabilità. In Sardegna, un uomo risulta disperso nelle campagne di Nuxis, mentre Piemonte e Liguria affrontano le conseguenze delle intense piogge con livelli di allerta meteo elevati. L’autostrada A6 Torino-Savona è attualmente chiusa per una frana, mentre alcune tratte ferroviarie stanno riaprendo con fatica.

Un disperso in Sardegna

In Sardegna, una persona è dispersa (come in Liguria) nella zona di monte Arcosu a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la parte meridionale dell’isola e la provincia di Oristano.

Il disperso faceva parte di un gruppo di otto persone, colte di sorpresa dalla piena durante un attraversamento: sette di loro sono riuscite a mettersi in salvo, mentre l’ottavo è stato travolto dall’acqua a bordo del proprio veicolo. I Vigili del fuoco hanno gestito oltre 160 richieste di intervento nella provincia di Cagliari, con allagamenti segnalati a San Gavino Monreale e Vallermosa.

Fonte foto: ANSA In foto la situazione a Torino

In queste aree, molti pastori si sono rifugiati sui tetti degli ovili per scampare alle acque. L’isola è attualmente in “allerta gialla”, tranne per la punta nord-orientale.

Piemonte e Liguria: livello allerta meteo

In Liguria, una frana ad Arenzano ha portato alla scomparsa del ristoratore Davide Violin, il cui veicolo è stato ritrovato vuoto tra le lamiere in zona Lissone.

Nella regione, vige oggi un’allerta arancione, in particolare nelle province di Genova e Savona, e le intense piogge hanno causato esondazioni e danni ingenti, inclusi blackout e straripamenti di torrenti. In Piemonte, il maltempo ha causato allagamenti lungo il fiume Po a Torino, con un’invasione delle acque su una passerella pedonale nella zona dell’ospedale Molinette.

Per motivi precauzionali, il Comune di Torino ha disposto la chiusura dei Murazzi del Po e ha vietato l’accesso alle piste ciclabili e alle passerelle lungo il fiume. L’intera regione è in “allerta arancione”, e nelle prossime 24-48 ore sono attese ulteriori piogge, che potrebbero portare nuove criticità.

Strade chiuse: interrotta anche A6

La frana che ha invaso l’autostrada A6 Torino-Savona, nella zona di Altare, ha portato alla chiusura della tratta. Al momento risulta ancora chiusa.

Secondo le autorità, il movimento franoso, che ha coinvolto circa 300 metri cubi di terreno, è caduto su una zona non appartenente alla concessionaria, bloccando la carreggiata nord subito dopo l’uscita di Altare. Nessun veicolo è rimasto coinvolto. Squadre di emergenza e tecnici geologici stanno lavorando per liberare la strada e valutare la stabilità della zona.

La chiusura della A6 si aggiunge a diverse altre limitazioni alla circolazione stradale e ferroviaria in Liguria: l’Aurelia è stata riaperta a Borghetto Vara solo fino alle ore 17, mentre la linea ferroviaria Savona-Alessandria via Ferrania rimane sospesa.