Maltempo flagella la Liguria e ad Arenzano esonda un torrente: uomo disperso e auto inghiottite

Ancora danni gravi causati dal maltempo. Intorno alle ore 16 di sabato 26 ottobre, un violento nubifragio si è abbattuto su una zona della Liguria. In particolare sull’area tra il Ponente di Genova e la prima provincia di Savona. Ad Arenzano tre auto sono state inghiottite dall’acqua e un uomo risulta disperso.

Liguria, disperso ad Arenzano: l’allarme lanciato dalla moglie

A dare l’allarme è stata la moglie, secondo la quale il marito potrebbe essere stato travolto da uno smottamento in via Pecorara, sulle alture del comune. La frana sarebbe stata innescata dalla fuoriuscita di un torrente.

Dalle prime frammentarie informazioni sulla vicenda è emerso che il disperso avrebbe scattato delle foto prima della scomparsa.

Secondo quanto reso noto dalle forze dell’ordine, l’uomo si trovava vicino a un rio ingrossato dalle forti piogge, fatto confermato anche dal ritrovamento della sua vettura, avvistata nel torrente.

Il rio ha inoltre inghiottito tre auto. Una è stata ritrovata accartocciata. Sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco e dei carabinieri che continuano a lavorare per salvare il disperso.

Liguria, le altre zone colpite: famiglie isolate

Una delle aree più colpite dal maltempo di queste ore è anche Celle Ligure. Segnalati allagamenti nel centro storico e nella piazza della stazione mentre il rio Santa Brigida è parzialmente esondato.

Anche a Castagneto la situazione è difficile: in località di Casarza Ligure, quattro famiglie sono isolate dopo che un tratto di strada è franato.

Riunione per garantire il voto in sicurezza

Alle 17 di oggi i prefetti delle quattro Province, la Regione e l’Arpal si sono incontrati per capire come agire in vista delle elezioni regionali delle prossime ore. L’obbiettivo è garantire a tutta la cittadinanza un voto in sicurezza.

In alcuni comuni in provincia di Savona i saggi sarebbero già stati spostati per precauzione, mentre a Genova sono già pronti seggi alternativi laddove si manifestino disagi per le piogge intense previste nelle prossime ore.