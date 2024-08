Umberto Bossi non è morto, la smentita del figlio Renzo dopo la fake news: come sta il Senatur

Umberto Bossi non è morto: nelle ultime ore è comparsa in rete una fake news in cui si riportava la dipartita del Senatur all’età di 82 anni. La smentita è arrivata imminente da parte di Renzo Bossi, figlio del fondatore della Lega Nord, che ha assicurato sulle buone condizioni di salute del padre. Dopo pochi minuti, in effetti, il portale che aveva riportato la notizia della morte del Senatur ha eliminato l’articolo.

Umberto Bossi non è morto, la smentita

Umberto Bossi non è morto. La smentita alla fake news sul decesso del Senatur è arrivata dal figlio, Renzo Bossi, che all’Adnkronos ha riferito: “Mio padre sta bene, smentisco quanto sta circolando sulla sua scomparsa”.

Il figlio di Bossi aggiunge: “È già successo altre volte, in questo modo gli allungano la vita”. Addirittura il Senatur starebbe facendo “incontri a più livelli” con vari esponenti della politica.

Fonte foto: ANSA Renzo Bossi smentisce la fake news secondo la quale sarebbe morto il padre Umberto: “In questo modo gli allungano la vita”

Fonti vicine all’Adnkronos riferiscono che Umberto Bossi avrebbe recentemente incontrato “il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, per discutere ad esempio il tema caldo dell’autonomia“.

Come riporta Ansa, la bufala ha comprensibilmente sollevato preoccupazione tra i leghisti, molti dei quali hanno subito preso contatto con la famiglia del Senatur per avere notizie.

“Stava mangiando pastasciutta”

Un’ulteriore smentita arriva dall’ex ministro leghista Roberto Castelli. Raggiunto da La Presse ha detto: “Ho parlato con la sua famiglia, stava mangiando la pastasciutta“.

Il figlio Renzo, inoltre, ha parlato con la redazione de L’Arena e ha riferito: “Guarda a come sostenere i nostri presidenti delle regioni per l’autonomia”.

Come sta il Senatur

Nel 2004 Umberto Bossi è stato colpito da un ictus cerebrale che lo ha costretto a un lungo ricovero di 51 giorni e ad una lunga e faticosa riabilitazione.

Negli anni il Senatur si è riavvicinato gradualmente alla politica. Nel 2022 una nuova preoccupazione per i colleghi e la famiglia: Bossi ha avuto un malore a seguito di una ulcera gastrica per la quale è stato necessario un intervento chirurgico. Tuttavia, secondo le ultime notizie Umberto Bossi sarebbe in buona salute, sempre in linea con la politica.