Umberto Bossi in ospedale per un malore: ricoverato. Come sta il fondatore della Lega

Umberto Bossi ha accusato un malore nella sua abitazione di Gemonio, in provincia di Varese. Il fondatore della Lega, a seguito di ciò, è stato ricoverato in ospedale.

Come sta Umberto Bossi

Stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, Umberto Bossi non sarebbe in pericolo di vita ma, considerate le sue condizioni di salute, da molti anni molto complicate, i medici hanno suggerito un ricovero in ospedale per una valutazione più approfondita della situazione. A Gemonio è stata subito chiamata una ambulanza del 118 per soccorrere il fondatore della Lega, che ha compiuto 81 anni lo scorso settembre.

L’agenzia ‘ANSA’ ha fatto sapere che, a quanto si è appreso, Bossi che, è in termini medici “vigile”, è arrivato in ospedale accompagnato dal figlio Renzo e dalla moglie Manuela Marrone. Sono in corso gli accertamenti clinici necessari ad approfondire le cause del malore.

L’aneurisma e la caduta

Nel 2004, Bossi era stato colpito da un aneurisma, che lo aveva tenuto tra la vita e la morte. Tre anni fa, il fondatore della lega era rimasto vittima di una caduta in casa, a seguito della quale era stato costretto a un lungo periodo di cura e riabilitazione.

L’elezione a deputato

Alle Elezioni Politiche dello scorso settembre, Umberto Bossi, è stato eletto deputato, dopo che in un primo momento era parso fosse stato escluso.

Nelle scorse settimane, in seguito al risultato elettorale conseguito dalla Lega alle ultime Elezioni Politiche, Umberto Bossi ha lanciato Comitato Nord, una nuova creatura politica interna alla Lega, presentata dal Senatùr come “un passaggio vitale finalizzato esclusivamente a riconquistare gli elettori del Nord visto il risultato elettorale del 25 settembre, per rilanciare la spinta autonomista”.

Alla fine del mese di ottobre, attraverso una lettera di diffida fatta partire dalla Lega alla volta di Umberto Bossi, Matteo Salvini ha fatto sapere che Comitato Nord non può utilizzare il simbolo del Carroccio. In un comunicato successivo, la Lega ha poi precisato: “L’intervento della Lega per Salvini Premier nei confronti dell’associazione Comitato Nord ha motivazioni di carattere esclusivamente giuridico: non esiste, e non esisterà mai, alcun problema politico o personale tra Matteo Salvini e Umberto Bossi”.

