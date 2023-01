Ultras della Roma a casa di Nicolò Zaniolo, il giocatore della Roma chiama la polizia: insulti e minacce

Insulti e minacce ai danni del noto calciatore Nicolò Zaniolo. Un gruppo di 15 ultrà giallorossi si è presentato poco dopo mezzanotte, lunedì 30 gennaio, sotto casa del giocatore della Roma a Casal Palocco per insultarlo e minacciarlo.

Minacciato il giocatore

Dopo gli insulti e gli striscioni di contestazione, sale la tensione in casa Roma. Da tempo, infatti, il giocatore è un separato in casa e ha chiesto di essere ceduto via. I tifosi, tuttavia, non sembrano apprezzare.

Il giocatore, riporta l’agenzia Ansa, è stato involontario protagonista di un brutto incidente: alcuni tifosi della Roma, dopo averlo riconosciuto, lo hanno inseguito in auto nei pressi di Casal Palocco e una volta raggiunto lo hanno pesantemente insultato e minacciato, anche di morte, dall’automobile.

Paura a Roma

A causa dello spavento, il trequartista ha chiesto l’intervento della Polizia. Nel frattempo sono comparsi a Trigoria altri striscioni contro il giocatore. “Via da Trigoria uomini di poco conto, codardi e approfittatori. Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori!”.

Nei giorni scorsi il calciatore sembra aver rifiutato, attraverso il suo entourage, la ricca offerta del Bournemouth, la squadra della Premier League che si è dimostrata interessata ad acquisire il suo cartellino. Nei giorni precedenti il campione della Roma era stato accostato anche al Milan.

Calciatore in rotta con l’ambiente

Che il calciatore sia ormai in rotta con la Roma lo dimostrano anche le parole dell’allenatore della squadra, José Mourinho. “Voglio gente disponibile, che vuole giocare con la Roma. Quando non stai bene nella famiglia devi andare via, devi trovare una soluzione. La famiglia è per stare con gente che vuole stare”.

Fonte foto: ANSA Nicolò Zaniolo insultato e minacciato sotto casa sua, sale la tensione a Roma

Non è la prima volta che la famiglia Zaniolo finisce, suo malgrado, protagonisti di fatti di cronaca. Francesca Costa, la madre del calciatore della Roma, è stata vittima di una rapina nella Capitale nel maggio del 2019.

Lo scorso novembre 2022, uno dei due rapinatori è stato condannato a 5 anni e 6 mesi.

Gli investigatori, come riporta ‘La Repubblica’, hanno ricostruito i fatti accaduti nel maggio del 2019 in viale dell’Aeronautica, quando due uomini con il volto scoperto e a bordo di uno scooter hanno avvicinato Francesca Costa e, dopo averla minacciata, le hanno sottratto una borsa e un orologio Rolex.