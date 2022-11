Zaniolo, la mamma incastra il ladro di Rolex: "Stai zitta o ti sparo", è scattata la condanna

Ci sono nuovi sviluppi sulla rapina subita nel maggio del 2019 da Francesca Costa, mamma del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, alla quale è stato sottratto un orologio Rolex: uno dei due rapinatori è stato condannato a 5 anni e 6 mesi.

La rapina

Gli investigatori, come riporta ‘La Repubblica’, hanno ricostruito i fatti accaduti nel maggio del 2019 in viale dell’Aeronautica, quando due uomini con il volto scoperto e a bordo di uno scooter hanno avvicinato Francesca Costa e, dopo averla minacciata, le hanno sottratto una borsa e un orologio Rolex.

Lo scorso mese, la madre di Nicolò Zaniolo ha indicato con decisione uno dei due rapinatori. Nella giornata di lunedì 29 novembre, il tribunale di piazzale Clodio ha condannato l’imputato a scontare 5 anni e 6 mesi di carcere.

Fonte foto: Instagram Nicolò Zaniolo Nicolò Zaniolo e la madre Francesca Costa, in un post pubblicato su Instagram dal calciatore della Roma.

Il racconto agli investigatori

Francesca Costa ha spiegato in aula i dettagli della rapina. Agli investigatori, aveva riferito: “I ladri erano due, uno mi ha tenuto per la spalla e l’altro mi ha pestato il piede. Mi hanno tolto l’orologio, uno mi ha detto: stai zitta, altrimenti ti sparo“.

Il sito del quotidiano riporta altre dichiarazioni rilasciate in passato dalla madre di Nicolò Zaniolo: “Non mi sarei mai aspettata uno scippo in pieno giorno, in un posto trafficato. Non sono abituata a queste cose, a La Spezia non succedono, posso girare anche con un Rolex. Mi avevano consigliato di uscire senza orologi di valore ma non è giusto: se non posso mettermi ciò che voglio non mi sento di vivere libera. Anche se l’importante, in questi casi, è sopravvivere”.

Ancora Francesca Costa: “Ora sto meglio, ho superato lo spavento. I Carabinieri sono stati bravissimi. Voglio ringraziare il gruppo operativo. Sono stati tutti bravi, hanno cercato di farmi superare la paura”.

L’altra rapina

Quella in viale dell’Aeronautica nel maggio del 2019 non è stata la prima rapina subita a Roma da Francesca Costa: il mese prima del furto dell’orologio Rolex, cioè nell’aprile del 2019, qualcuno, infatti, si era introdotto nel garage condominiale rubando alla madre del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo l’automobile (una Bmw).