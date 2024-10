Ultimi sondaggi sulle elezioni Usa 2024 su Harris e Trump, chi è in vantaggio a pochi giorni dal voto

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Ultimi sondaggi. Si accumulano in queste ore le ultime rilevazioni che tentano di capire chi, tra Donald Trump e Kamala Harris, sia il favorito per le elezioni a presidente degli Usa che si terranno il 5 novembre 2024.

Gli ultimi sondaggi delle elezioni Usa 2024

Si avvicina la data delle elezioni negli Usa. Il 5 novembre 2024 Kamala Harris e Donald Trump si scontreranno all’ultimo voto in una delle corse per la Casa Bianca più incerte degli ultimi anni.

Anche gli ultimi sondaggi riportano questa incertezza. YouGov e Ipsos nelle loro ultime rilevazioni rispettivamente per Reuters e The Economist, danno Harris avanti di due punti a livello nazionale.

Atlasintel invece ha pubblicato sondaggi molto favorevoli a Donald Trump, che sarebbe in vantaggio del 3% su Harris. Normalmente una vittoria repubblicana a livello nazionale corrisponde a un successo nel complesso sistema di grandi elettori che decide chi sarà il presidente. Non è vero invece il contrario.

Perché i sondaggi nazionali contano poco

I sondaggi nazionali danno soltanto un’indicazione generale su chi, tra i due candidati, sia in vantaggio, ma dicono poco su chi possa effettivamente diventare il presidente degli Stati Uniti.

È difficile però che Kamala Harris riesca a vincere la presidenza senza ottenere la maggioranza a livello nazionale, mentre al contrario Donald Trump ha più possibilità di avere successo anche se la maggior parte degli americani non votasse per lui.

Questo perché le elezioni americane assegnano voti al candidato presidente che vince in ogni Stato. Contano quindi soprattutto i cosiddetti Stati in bilico, ma in questa tornata i sondaggi in tutti e sette questi Stati riportano un sostanziale pareggio tra i due candidati.

Chi vincerà tra Trump e Harris

Per orientarsi e capire quali siano le possibilità di vittoria dei due candidati le risorse migliori sono il sito 538, l’unico completamente gratuito, la newsletter Silver Bulletin del sondaggista Nate Silver e il modello predittivo di The Economist.

Questi modelli restituiscono, oltre che alle distanze percentuali ottenute con la media dei sondaggi, una probabilità di vittoria, sia a livello nazionale che nei singoli Stati.

In questo momento però, praticamente tutti i modelli sono concordi: Donald Trump ha un leggero margine su Kamala Harris, ma le elezioni sono fondamentalmente appese al lancio di una moneta. Entrambi i candidati hanno circa il 50% di possibilità di vittoria.