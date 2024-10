Arnold Schwarzenegger attacca Donald Trump e volta le spalle ai repubblicani: "Voterò per Kamala Harris"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

In un lungo post sul suo account X ufficiale, l’ex governatore della California e attore Arnold Schwarzenegger ha espresso chiaramente la propria posizione: voterà per Kamala Harris. Nonostante si sia da sempre dichiarato repubblicano, il produttore cinematografico non si riconosce nella linea politica di Donald Trump, al quale ha lanciato un’aspra critica.

Arnold Schwarzenegger contro Donald Trump

“Non faccio molto endorsement”, ha esordito Arnold Schwarzenegger su X, “odio la politica e non mi fido della maggior parte dei politici”.

L’attore e produttore cinematografico ha proseguito ricordando il suo incarico di governatore, che gli ha insegnato “ad amare la politica e a ignorare la politica”.

Fonte foto: Getty

Schwarzenegger l’8 ottobre 2003, il giorno dopo la sua elezione come Governatore della California

Nella sua lunga riflessione, inizialmente, Schwarzenegger non fa il nome di Donald Trump, ma è certo: non voterà per lui. Secondo l’ex governatore, la vera politica prevede “di lavorare con l’altra parte, non di insultarla per vincere le prossime elezioni”.

Prosegue poi con un commento rivolto ai repubblicani, partito al quale è sempre stato fedele: “Hanno dimenticato la bellezza del libero mercato, hanno aumentato i deficit e hanno rifiutato i risultati delle elezioni”.

Promessa di voto a Kamala Harris

La sua posizione è chiarissima: “Non mi piace nessuno dei due partiti in questo momento”. Eppure, Schwarzenegger questa volta non appoggerà i repubblicani.

“Sarò sempre un americano prima di essere un repubblicano. Ecco perché, questa settimana, voterò per Kamala Harris e Tim Walz”.

L’ex governatore, infatti, è pienamente convinto che con Donald Trump i prossimi quattro anni saranno “senza risultati” e rischiano di rendere gli americani “sempre più arrabbiati, più divisi e più pieni di odio. (…) L’ex presidente Trump (…) dividerà, insulterà, troverà nuovi modi per essere più antiamericano di quanto non sia già stato, e noi, il popolo, non otterremo altro che più rabbia”.

La carriera in politica

La scelta di Arnold Schwarzenegger, che ha deciso di appoggiare Kamala Harris e non Donald Trump, lascia tutti di stucco.

Nonostante si sia allontanato dalla politica, l’attore ha ricoperto la carica di governatore della California dal 2003 al 2011 per il Partito Repubblicano. Dopo la seconda elezione per il periodo 2006-2011, ha deciso di ritornare alla recitazione e al cinema.

Durante le elezioni presidenziali del 2008, ha sostenuto ufficialmente la candidatura del repubblicano John McCain.

Inoltre, risulta da sempre iscritto alle liste elettorali del Partito Repubblicano: un dettaglio inusuale per un attore hollywoodiano, poiché la maggior parte degli interpreti tende ad appoggiare i democratici.