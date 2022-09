Uboldo, schianto mortale: un giovane motociclista perde la vita, la dinamica dell'incidente

Incidente mortale a Uboldo (Varese): un giovane motociclista di 26 anni è deceduto nella mattinata di sabato 10 settembre, poco dopo le 12.

La ricostruzione

Il ragazzo, in sella al suo mezzo a due ruote, secondo le prime ricostruzioni si è scontrato con una automobile in via del Purgante.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Saronno e l’elisoccorso da Milano ma per il 26enne non c’è stato nulla da fare.

Fonte foto: ANSA

Le ripercussioni sul traffco

In corso i rilievi e gli accertamenti del caso effettuati dalla Polizia Locale e dai Carabinieri che ora dovranno chiarire la precisa dinamica dell’incidente.

Il tragico episodio ha avuto ripercussioni sul traffico, innescando lunghe code formatesi in direzione di Saronno.

Incidente mortale anche a Rimini

Nelle scorse ore, lungo lo Stivale si è verificato un altro drammatico e mortale incidente stradale. Anche in questo caso è rimasto coinvolto un giovane motociclista.

Il fatto si è consumato a Rimini, dove un ragazzo di soli 18 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della propria moto finendo contro un camion. Il ragazzo, originario di San Mauro Pascoli, nel Cesenate, è deceduto nel pomeriggio di venerdì 9 settembre.