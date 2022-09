Cade dalla moto e finisce sotto le ruote di un camion: morto un giovane di 18 anni a Rimini

Tragico incidente stradale a Rimini, dove un giovane di appena 18 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della propria moto finendo contro un camion. Il ragazzo, originario di San Mauro Pascoli, nel Cesenate, è morto nel pomeriggio di venerdì 9 settembre.

L’incidente in moto a Rimini, la corsa in ospedale, la morte

Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, il giovane stava viaggiando su via Emilia, quando all’altezza di Santa Giustina, Fabio Marceddu (questo è il suo nome) è caduto sull’asfalto dopo essere entrato in contatto con un auto. Il ragazzo è poi finito sotto le ruote di un camion che stava viaggiando nella direzione opposta.

Il conducente del mezzo pesante ha provato a frenare ma l’impatto col giovane è stato inevitabile. Portato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, la vittima è purtroppo non ce l’ha fatta e dopo poche ore è morta, nonostante la tempestività dei soccorsi.

Fonte foto: Virgilio Notizie La zona dove si è verificato l’incidente stradale

Fabio Marceddu ha lasciato un vuoto incolmabile nelle vite dei genitori, del fratello, della sorella e di tutti i parenti e amici.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, riportate dal Resto del Carlino, il ragazzo stava percorrendo la via Emilia in sella alla sua moto nel pomeriggio di venerdì 9 settembre, quando avrebbe effettuato dei sorpassi delle auto ferme nel traffico.

Nel mezzo di un sorpasso, avrebbe toccato la fiancata di un’auto e, a causa della velocità, ha perso il controllo della moto ed è finito nella corsia opposta. Qui ha incontrato la morte, finendo sotto un camion che giungeva dall’altra direzione, che non ha potuto far nulla per evitare l’impatto.

Dopo l’arrivo dei soccorsi che hanno trasportato d’urgenza il giovane in ospedale, la polizia ha chiuso il tratto di strada interessato dall’incidente, per consentire i rilievi. Marceddu, una volta giunto al Bufalini di Cesena, è purtroppo deceduto in seguito alle gravi ferite riportate, senza che il personale medico potesse far nulla per salvarlo.

Nelle scorse ore, sempre il 9 settembre, si è verificato un altro grave incidente nei pressi di Valdottavo, frazione di Borgo a Mozzano in provincia di Lucca, in seguito a cui sono rimaste ferite tre persone e una è morta.