Turista rischia di annegare a Campofilone vicino Fermo, salvato dal campione di nuoto Riccardo Brancadori

Nel primo pomeriggio di venerdì 2 agosto, sulla spiaggia di Campofilone in località Tre Camini, un turista francese ha rischiato di annegare. Tra i soccorritori, Riccardo Brancadori, un giovane campione di nuoto di 21 anni della Delphinia Team Piceno, ha giocato un ruolo cruciale nel salvataggio.

Campofilone, Riccardo Brancadori salva un turista

Mentre era in mare, l’uomo ha iniziato ad annaspare e la moglie, accortasi della situazione, ha cominciato a urlare disperatamente per chiedere aiuto. Le sue grida hanno attirato l’attenzione di due bagnini che si sono prontamente tuffati in acqua per soccorrere il turista.

Come riporta l’Ansa, Brancadori, insieme al collega, è riuscito a raggiungere l’uomo in difficoltà e a riportarlo a riva, strappandolo da un destino tragico.

L’episodio è avvenuto a Campofilone, in provincia di Fermo

Il turista, che era in vacanza con la moglie e i tre figli, è stato successivamente trasportato all’ospedale di Fermo per accertamenti. Nonostante lo shock, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il racconto del campione di nuoto

Sul posto è intervenuta anche la Guardia Costiera, che ha coordinato le operazioni di soccorso.

Riccardo Brancadori ha raccontato i drammatici momenti del salvataggio: “Verso le 13.45 abbiamo sentito le grida di quella donna e, capendo subito la gravità della situazione, ci siamo tuffati. Siamo riusciti a raggiungere il bagnante in difficoltà e lo abbiamo tratto in salvo“.

L’episodio ha visto la presenza tempestiva dei sanitari della Croce Verde Valdaso, che hanno prestato le prime cure all’uomo e tranquillizzato la sua famiglia, terrorizzata dall’accaduto ma sollevata per il lieto fine.

Poche ore prima la tragedia di Palermo

La storia di questo salvataggio sottolinea il coraggio e la prontezza dei due bagnini, in particolare di Brancadori, il cui talento nel nuoto ha fatto la differenza in un momento critico.

Questo incidente ricorda l’importanza della vigilanza e dell’addestramento dei bagnini, il cui lavoro può letteralmente salvare vite umane in situazioni di emergenza.

L’episodio Campofilone si è verificato nello stesso giorno in cui si è consumata la tragedia di Palermo dove un bimbo di 3 anni è annegato nella piscina di casa.