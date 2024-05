Turbolenza su volo Qatar Airways da Doha a Dublino: 12 feriti nell'incidente sopra la Turchia, aereo atterrato

Una forte turbolenza ha investito un aereo della Qatar Airways decollato da Doha e diretto a Dublino. Il bilancio provvisorio dell’incidente aereo avvenuto sopra i cieli della Turchia è attualmente di 12 feriti: sei passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Il Boeing 787 è regolarmente atterrato all’aeroporto di destinazione, dove le persone coinvolte stanno ricevendo i soccorsi. Si tratta del secondo incidente aereo di questo tipo nell’arco di nemmeno una settimana dopo quello avvenuto il 21 maggio sul volo della Singapore Airlines, causando un morto e oltre 80 feriti.

L’incidente sull’aereo Qatar Airways

“Il volo Qatar Airways QR107 (in realtà QR017, ndr.) proveniente da Doha è atterrato in sicurezza all’aeroporto di Dublino poco prima delle 13 di domenica” (le 14 in Italia, ndr), è quanto comunicato sul suo profilo Twitter dalla società Dublin Airport, che gestisce lo scalo irlandese di destinazione dell’aereo.

“Al momento dell’atterraggio, l’aeromobile è stato accolto dai servizi di emergenza – si legge – tra cui la polizia aeroportuale e i vigili del fuoco, a causa di 6 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio (12 in totale) che hanno riportato lesioni dopo che il velivolo ha subito una turbolenza mentre era in volo sopra la Turchia”.

La turbolenza da Doha a Dublino

In un altro aggiornamento, la società ha comunicato che, prima dello sbarco dall’aereo, su tutti i viaggiatori a bordo sono state riscontrate delle lesioni e che “otto passeggeri sono stati successivamente portati in ospedale“.

La compagnia aerea Qatar Airways, ha spiegato che “i pochi passeggeri e assistenti di volo feriti stanno ricevendo le cure mediche necessarie”. “La vicenda è ora oggetto di un’indagine interna. La sicurezza e l’incolumità dei nostri passeggeri e dell’equipaggio sono la nostra massima priorità” si legge nella nota.

L’incidente potrebbe essere legato a un altro episodio di Cat (Clean air turbulence), come quello avvenuto sul volo Londra-Singapore, un fenomeno atmosferico improvviso e violento che si manifesta in una zona senza nuvole e che per questo non sarebbe visibile sui radar meteo che si trovano a bordo.

L’incidente sul volo Londra-Singapore

Continuano, intanto, gli accertamenti sull’incidente del volo SQ321 della Singapore Airlines, il cui il bilancio si è aggravato arrivando a oltre 80 feriti, oltre un cittadino inglese deceduto per infarto.

Il Boeing 777 era decollato nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 maggio da Londra Heathrow in direzione Singapore, con 211 viaggiatori e 18 membri dell’equipaggio a bordo.

L’aereo era stato dirottato a Bangkok, in Thailandia, dopo essere finito in mezzo a una forte turbolenza mentre sorvolava sul Mare delle Andamane, a sud della Birmania, che gli aveva fatto perdere improvvisamente quota, precipitando per circa 1.900 metri.