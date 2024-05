Forte turbolenza sul volo Londra-Singapore: un morto e diversi feriti. Nota della compagnia su cosa è successo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È di un morto e diversi feriti il primo bilancio di quanto accaduto al volo Londra-Singapore della compagnia aerea Singapore Airlines, colpito da una forte turbolenza. L’aereo è stato fatto atterrare all’aeroporto di Bangkok.

La nota di Singapore Airlines sul volo Londra-Singapore

Nella nota diffusa su Facebook dalla compagnia aerea Singapore Airlines si legge: “Possiamo confermare che ci sono feriti e un morto a bordo del Boeing 777-300ER. A bordo c’erano 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio”.

Nel messaggio si legge ancora: “Singapore Airlines porge le più sentite condoglianze alla famiglia del defunto. La nostra priorità è fornire tutta l’assistenza possibile a tutti i passeggeri e l’equipaggio a bordo dell’aereo. Stiamo collaborando con le autorità locali in Thailandia per fornire l’assistenza medica necessaria e inviamo una squadra a Bangkok per fornire qualsiasi ulteriore assistenza necessaria”.

Il commento del ministro dei Trasporti di Singapore

Il ministro dei Trasporti di Singapore, Chee Hong Tat, ha scritto su Facebook: “Sono profondamente addolorato nell’apprendere dell’incidente a bordo del volo SQ321 Singapore Airlines da Londra Heathrow a Singapore. L’aereo ha incontrato una forte turbolenza in viaggio ed è stato deviato a Bangkok. Singapore Airlines ha confermato che ci sono feriti e un morto a bordo”.

Chee Hong Tat ha anche assicurato che il governo fornirà assistenza ai passeggeri e alle loro famiglie.

Cosa è successo sul volo Londra-Singapore

Cosa sia successo di preciso sul volo Londra-Singapore, al momento, non è ancora chiaro.

Fonte foto: iStock - Ryan Fletcher

Il volo colpito dalla forte turbolenza è della compagnia aerea Singapore Airlines.

John Strickland, esperto di aviazione, ha spiegato alla ‘Bbc’: “Le lesioni dovute a gravi turbolenze sono relativamente rare nel contesto di milioni di voli operati. Tuttavia, una forte turbolenza può essere drammatica e causare gravi ferimenti o, purtroppo, come in questo caso alla morte”.

Lo stesso Strickland ha sottolineato che gli equipaggi di volo hanno le risorse per prevedere le turbolenze, anche se alcune parti del mondo sono più inclini a ciò. Non solo: sono anche addestrati su come rispondere alle turbolenze. “Non per niente le compagnie aeree raccomandano di tenere le cinture di sicurezza allacciate durante tutto il volo, lungo o breve che sia”, ha aggiunto l’esperto di aviazione.