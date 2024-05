Il video choc della turbolenza sul volo Londra-Singapore girato dai passeggeri: le urla e il caos in cabina

Alcuni passeggeri hanno girato un video mentre era in corso la turbolenza che ha colpito un velivolo della Singapore Airlines durante il volo Londra-Singapore. Il bollettino dell’incidente è ancora in fase di aggiornamento. Per il momento la compagnia aerea ha comunicato che i feriti sarebbero 30, 18 dei quali sono stati trasportati all’ospedale. Come noto, un uomo di 54 anni è morto, stroncato da un infarto.

Il video della turbolenza sul volo Londra-Singapore

Nel video diffuso online notiamo due momenti. La prima parte mostra una situazione tutto sommato contenuta, seppur si sentano le urla dei passeggeri più spaventati. L’inquadratura è una panoramica sulla parte anteriore e posteriore della cabina, e in quest’ultima fase si può scorgere anche una ragazza mentre sorride. La seconda parte, invece, è quella più drammatica: il velivolo sobbalza violentemente e volano alcuni oggetti.

L’aereo, un Boeing 777-300ER della Singapore Airlines, è partito da Londra Heathrow alle 23:38 (ora italiana) del 20 maggio, ed era diretto a Singapore. Una volta raggiunto il mare delle Andamane, sull’Oceano Indiano, il velivolo si è imbattuto in una "Cat" (Clean Air Turbulence), un fenomeno imprevedibile in quanto si manifesta in aree prive di nuvole e impossibile da rilevare nei radar.

Il Boeing ha perso 1900 metri di quota, con passeggeri che sbattevano violentemente contro ogni lato della cabina. Alle 10:45 (ora italiana) di martedì 21 maggio i piloti hanno dirottato il volo verso l’aeroporto di Bangkok, in Thailandia, con un atterraggio d’emergenza. All’aerostazione, i passeggeri e l’equipaggio hanno trovato immediati soccorsi.