Trump vuole le scuse di Biden per il muro al confine col Messico: "Avevo ragione", allungato di altri 32 km

Il democratico Joe Biden ha deciso allungare di altri 32 chilometri il muro che divide gli Usa dal Messico in risposta alla crescente ondata migratoria. Il muro col Messico è stato uno dei cavalli di battaglia di Trump, che oggi prende in giro il presidente in carica che a suo tempo aveva criticato la struttura.

Biden allunga il muro Usa-Messico

Per dare il via libera all’allungamento del muro nella Rio Grande Valley, Biden dovrà aggirare 26 leggi federali, alcune delle quali in materia ambientale.

Per l’opera verranno utilizzati fondi ad hoc già stanziati dalla presidenza Trump nel 2019.

Fonte foto: IPA Bambini messicani camminano di fianco al muro Usa-Messico.

Donald Trump prende in giro Joe Biden

“È così interessante vedere Joe Biden dover infrangere ogni regola ambientalista per dimostrare che avevo ragione nel costruire il muro al confine” con il Messico, ha ironizzato via social Donald Trump.

“Chissà se Biden si scuserà con me e con l’America per averci messo così tanto tempo e per aver consentito al nostro Paese di essere inondato con 15 milioni di migranti”.

“Come ho dichiarato spesso, nel corso di migliaia di anni, ci sono solo due cose che hanno sempre funzionato, le ruote e i muri”, ha concluso Trump.

Durante la campagna elettorale del 2020, Joe Biden aveva annunciato che gli Usa non avrebbero costruito “neanche un nuovo metro di Muro”.

Secondo i dati registrati dal governo Usa, nel corso del 2023 sono stati circa 245mila gli ingressi illegali nel settore della Rio Grande Valley, che comprende 21 contee.

E purtroppo sono migliaia i migranti che sono morti tentando la traversata dall’America latina al confine con gli Usa.

Dure critiche da sinistra ed ecologisti

La decisione di Biden è stata accolta dalle critiche degli ecologisti e dell’ala democratica più sensibile alle questioni umanitarie.

Beto O’Rourke, ex deputato del Texas sconfitto da Gregg Abbott, ha scritto su X che “i muri non funzionano”, ricordando inoltre che “il presidente Biden ha promesso che non li avrebbe costruiti”.

O’Rourke ha aggiunto che “ora sarà più difficile che gli elettori possano distinguere tra lui e Trump in merito alle politiche sull’immigrazione”.

I lavori per erigere il muro messicano (o muro di Tijuana) iniziarono sotto la presidenza di Bush senior nel 1990 per poi proseguire sotto quella di Clinton.

Il muro copre le aree al confine col Messico in cui in passato si è registrato il maggior numero di tentativi di ingresso illegale.