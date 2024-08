Trump rifiuta il dibattito con Kamala Harris e provoca: "Facciamolo su FoxNews", netto no dalla vicepresidente

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nessun dibattito. Probabilmente il confronto diretto tra Donald Trump e Kamala Harris non si terrà. Il candidato repubblicano ha annullato quello già programmato su ABC e la vicepresidente ha rifiutato la provocazione di farlo su FoxNews.

Trump rifiuta il dibattito con Kamala Harris

Il candidato presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che non parteciperà al dibattito programmato per il 10 settembre sulla rete ABC con il candidato democratico alla Casa Bianca.

In origine questa sfida avrebbe dovuto vedere contrapposti lo stesso Trump e il presidente Joe Biden, che però si è ritirato dalla corsa lasciando l’incarico di portarla a termine alla sua vicepresidente Kamala Harris.

Fonte foto: ANSA Insegna del dibattito tra Trump e Biden

Il dibattito era già stato concordato tra i due partiti ma, al cambio di candidato da parte dei Democratici, Donald Trump ha tentennato per poi decidere di ritirarsi, dopo aver largamente vinto il primo confronto con Biden.

La provocazione di FoxNews

Donald Trump ha lanciato però anche un provocazione sul proprio social network Truth, per un dibattito alternativo a quello a cui aveva già detto di sì e dal quale ha deciso di ritirarsi.

L’ex presidente avrebbe organizzato con la rete conservatrice FoxNews un altro dibattito, per il 4 settembre, davanti a un’arena gremita ancora non specificata in Pennsylvania, uno degli Stati in bilico più influenti sulla corsa alla Casa Bianca.

“Il dibattito era precedentemente organizzato con Sleepy Joe Biden su ABC, ma è stato terminato dato che Biden non partecipa più. Inoltre sono in causa con ABC e con George Slopadopulos, quindi ci sarebbe un conflitto di interessi” ha scritto Trump.

La risposta di Kamala Harris

Netta la risposta di Kamala Harris, che fin dal primo momento aveva accettato le stesse condizioni di Joe Biden per affrontare Donald Trump nel dibattito del 10 settembre su ABC.

“È interessante come ‘Quando vuoi e dove vuoi’ sia diventato ‘Quando dico io e in un luogo sicuro per me’. Io ci sarò il 10 settembre, come avevamo concordato. Spero proprio di vederlo lì” ha replicato sui social la vicepresidente.

Il primo dibattito tra Trump e Biden aveva mostrato i molti problemi del presidente degli Stati Uniti nel reggere i ritmi e le tensioni di una campagna elettorale a causa della sua avanzata età e ha portato alla rinuncia dello stesso Biden alla corsa alla Casa Bianca.