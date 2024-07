Da Joe Biden a Kamala Harris e Donald Trump perde il suo vantaggio sui dem: i sondaggi politici negli USA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il passaggio di testimone tra Joe Biden e Kamala Harris avrebbe fatto recuperare ai dem lo svantaggio rispetto a Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali USA. Lo dicono i nuovi sondaggi politici.

Da Joe Biden a Kamala Harris: cosa dicono i sondaggi politici

Un nuovo sondaggio pubblicato negli Stati Uniti d’America dal Wall Street Journal ha rivelato che il duello tra Kamala Harris e Donald Trump è un testa a testa, con la vicepresidente leggermente indietro: la distanza è di due punti, 47% vs 49%, una percentuale che rientra nel margine di errore (3,1%).

Il sondaggio suggerisce che l’attuale vicepresidente degli Stati Uniti d’America avrebbe già eroso il vantaggio di sei punti che il tycoon aveva su Joe Biden prima del ritiro di quest’ultimo. Il sondaggio indica anche un maggiore sostegno per Kamala Harris tra gli elettori non bianchi e un entusiasmo notevolmente aumentato nella campagna dem.

Kamala Harris, la nuova candidata dem alle elezioni Presidenziali USA.

Il sostegno di Barack Obama a Kamala Harris

Nelle scorse ore, intanto, Barack Obama ha ufficializzato il suo sostegno pubblico alla candidatura di Kamala Harris alle prossime elezioni Presidenziali negli USA.

“Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e fare tutto il possibile per farti vincere queste elezioni e arrivare allo Studio Ovale”: lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama a Kamala Harris durante una telefonata a cui ha partecipato anche sua moglie.

Kamala Harris ha ringraziato gli Obama per il loro sostegno e ha espresso gratitudine per la loro amicizia che dura da decenni: “Oh mio Dio. Michelle, Barack, questo significa così tanto per me. Non vediamo l’ora di compiere questa impresa con voi due, Doug e io”.

L’ultimo attacco di Donald Trump a Kamala Harris

In occasione dell’incontro avuto con il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu a Mar a Lago, Donald Trump ha sferrato un nuovo attacco alla rivale Kamala Harris.

Parlando delle prossime elezioni Presidenziali, il candidato repubblicano ha detto: “Non so come un ebreo possa votare” per Kamala Harris. Poi lo stesso Donald Trump ha aggiunto: “Non sono stati molto gentili nei confronti di Israele”.