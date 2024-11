Trump nomina Pete Hegseth segretario della Difesa, chi è il giornalista di Fox News e veterano di guerra

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Uno sconosciuto al Pentagono. Questa è l’impressione che darebbe ai comandanti dell’esercito americano Pete Hegseth, il prossimo segretario alla Difesa degli Usa scelto da Trump. Giornalista della Fox, ex soldato di basso rango, la sua esperienza in campo politico è quasi nulla.

Chi è Pete Hegseth

Pete Hegseth è stato scelto da Donald Trump per ricoprire il ruolo di segretario alla Difesa. Guiderà quindi l’esercito più grande del mondo, in un periodo di forti crisi internazionali e militari.

Hegseth è un ex soldato, ma ha raggiunto nella sua carriera solo il grado di maggiore, il terzo su dieci nella categoria degli ufficiali. È famoso come giornalista della rete conservatrice Fox News, per la quale partecipava al programma Fox and Friends come esperto militare.

Fonte foto: ANSA Lloyd Austin, attuale segretario alla Difesa, è un generale, superiore di 6 gradi rispetto a Hegseth

Dopo aver servito in Iraq e Afganistan, Hegseth aveva anche tentato di candidarsi a senatore, sempre per il partito Repubblicano, nel 2014, ma aveva rinunciato prima che cominciassero le primarie.

Le strane dichiarazioni di Hegseth

Quasi completamente privo di esperienza politica e con una modesta carriera militare, Hegseth è famoso soprattutto per alcune dichiarazioni che hanno fatto parlare di lui.

Alcuni riguardano l’esercito, che ritiene troppo inclusivo. Hegseth ha detto che rimuoverebbe tutte le donne dai ruoli di combattimento e che licenzierebbe tutti i generali che sostengono pratiche di inclusione sociale all’interno delle forze armate.

Si è però anche lasciato andare a dichiarazioni più colorite, come quando nel 2019 affermò di non lavarsi le mani da 10 anni: “Perché non posso vedere i germi, quindi non esistono” aveva detto.

Perché Trump ha scelto Hegseth

La scarsa esperienza di Hegseth gli creerà con ogni probabilità diversi problemi nel ruolo di segretario alla Difesa. Non avendo contatti esteri né nell’esercito, dovrà passare mesi a costruire una rete informale che solitamente i politici che ricoprono la sua posizione già hanno.

La ragione per cui Trump lo ha scelto, secondo diversi osservatori, non riguarda però le sue competenze ma la sua fedeltà. Proprio perché Hegseth non ha una carriera politica, deve tutto alla nomina del futuro presidente.

Questo dovrebbe garantire a Trump di avere a Pentagono qualcuno che non lo ostacoli nelle sue scelte militari, come accaduto con i suoi segretari alla difesa nel primo mandato, Mark Esper e Jim Mattis. Entrambi avevano definito il futuro presidente una “minaccia per gli Stati Uniti.”