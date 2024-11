Kristi Noem scelta da Donald Trump come Segretario della sicurezza interna: perché sparò a un cucciolo di cane

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Kristi Noem, attuale governatrice del South Dakota, è stata scelta dal presidente eletto Donald Trump per ricoprire la carica di Segretario alla Sicurezza Interna, una posizione cruciale che la vedrà a capo di un’agenzia responsabile per la protezione delle frontiere, la gestione dei flussi migratori e la risposta alle emergenze nazionali. La scelta è controversa e ha riacceso le polemiche su un episodio riportato dalla stessa Noem: l’uccisione del suo cane da caccia Cricket, un cucciolo di 14 mesi, per problemi di addestramento.

L’aneddoto è raccontato nel libro autobiografico di “Noem, No Going Back”, pubblicato nel 2024. Nel volume, Kristi Noem spiega come Cricket, un giovane pointer tedesco, fosse “irrequieto e impossibile da addestrare”.

In una battuta di caccia, dopo aver lasciato libero Cricket, il cane inseguì dei fagiani, comportandosi in modo “indisciplinato”.

Successivamente, secondo il suo racconto, l’animale scese dal camion, attaccò alcuni polli di una famiglia locale e infine morse la governatrice stessa.

Fu in quel momento che, come dichiarato da Noem, si sentì costretta a prendere una “decisione difficile” e a “sopprimere” Cricket in una cava di ghiaia.

Le polemiche dopo l’uccisione del cane

Questa vicenda, raccontata come esempio della sua determinazione politica, suscitò forti critiche da parte di associazioni animaliste e delle opposizioni, che considerarono l’episodio un esempio di crudeltà.

In una dichiarazione, la governatrice difese la sua scelta come una “decisione necessaria” nel contesto agricolo e disse di considerare l’episodio come un esempio della sua capacità di affrontare “situazioni scomode”.

Durante la campagna elettorale, Kristi Noem ha continuato a mantenere una linea di fermezza, esprimendo critiche anche al cane dell’ex presidente Biden, Commander, suggerendo sarcasticamente che quest’ultimo “salutasse Cricket” in una dichiarazione alla Cbs.

La prova del Senato

La nomina di Noem a capo del Dipartimento per la Sicurezza Interna conferma la fiducia di Trump nella governatrice, nota per le sue posizioni dure su temi come la sicurezza delle frontiere e l’immigrazione.

Tuttavia, questo incarico richiederà la conferma del Senato, e resta da vedere se le controversie legate al suo passato e alle sue dichiarazioni influenzeranno l’esito della sua conferma.