Trump attacca Zelensky definendolo dittatore, l'accusa da Kiev: "Deluso, vive di disinformazione russa"

Scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Il degli Stati Uniti ha definito il leader ucraino un dittatore, accusandolo di non essere stato in grado di negoziare con la Russia e di avere un indice di gradimento bassissimo. La replica da Kiev non si è fatta attendere: Zelensky ha dichiarato che Trump “vive nello spazio di disinformazione russa”, sottolineando come Mosca voglia liberarsi di lui, almeno politicamente.

Le accuse di Trump a Zelensky

Come riporta Adnkronos, durante un comizio Donald Trump ha attaccato duramente Volodymyr Zelensky, sostenendo che la guerra tra Russia e Ucraina si sarebbe potuta evitare se il presidente ucraino fosse stato disposto a trattare con Mosca.

“L’Ucraina avrebbe perso meno territorio e non avrebbe sacrificato vite umane se avesse negoziato tre anni fa”, ha dichiarato Trump, ribadendo la sua posizione secondo cui la leadership di Zelensky sia debole e poco apprezzata dal popolo ucraino.

Il presidente statunitense ha anche sostenuto che il tasso di approvazione di Zelensky sia crollato al 4% e che l’Ucraina necessiti di nuove elezioni per legittimare la propria leadership.

La dura risposta del presidente ucraino

La replica di Zelensky non si è fatta attendere. Il presidente ucraino ha respinto le accuse, affermando che Trump “vive nello spazio di disinformazione russa” e che le sue dichiarazioni riflettono la propaganda del Cremlino.

“Mosca vuole liberarsi di me, se non fisicamente, almeno politicamente. Sono una persona scomoda per Vladimir Putin“, ha detto Zelensky.

Ha inoltre criticato il recente incontro tra rappresentanti americani e russi a Riad, sostenendo che gli Stati Uniti abbiano contribuito a rompere l’isolamento diplomatico di Putin senza considerare le conseguenze per l’Ucraina.

Zelensky ha ribadito che l’Ucraina ha bisogno del supporto degli Stati Uniti per continuare a difendersi, ma ha anche avviato trattative con i leader europei per garantire finanziamenti alternativi nel caso in cui Washington dovesse ridurre il suo impegno militare.

La polemica sui sondaggi

Mentre Trump afferma che Zelensky ha un indice di gradimento del 4%, un sondaggio pubblicato il 19 febbraio dall’Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev dipinge una realtà ben diversa.

Secondo i dati raccolti su un campione di 1.000 persone, il 57% degli ucraini si fida ancora del proprio presidente, mentre il 37% esprime sfiducia e il resto degli intervistati è indeciso.

Il dato è in aumento del 5% rispetto all’ultimo sondaggio di dicembre, nonostante le difficoltà militari affrontate dall’Ucraina negli ultimi mesi.