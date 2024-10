Trump attacca Biden sull'uragano Helene: "Dormiva quando il governatore della Georgia gli ha telefonato"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Trump smentito dai suoi. L’ex presidente in Georgia ha attaccato Biden per non aver risposto alle telefonate del governatore della Georgia, Stato in bilico per le elezioni colpito dall’uragano Helene. È stato lo stesso governatore però a confermare che il presidente ha risposto a ogni sua richiesta.

Le dichiarazioni di Trump in Georgia

Il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump si è recato in Georgia immediatamente dopo il passaggio dell’uragano Helene, che si è abbattuto sulla costa orientale degli Usa.

Alcuni degli Stati più colpiti, Florida, North Carolina e appunto la Georgia, sono da anni roccaforti repubblicane ma nell’ultimo periodo i sondaggi li danno meno certi di quanto la campagna elettorale di Trump non si aspettasse.

L’ex presidente è arrivato dicendo di non voler politicizzare la visita, ma poco dopo ha accusato il presidente Joe Biden di non aver risposto alle telefonate del governatore della Florida perché stava dormendo.

La smentita di Biden e le visite di Kamala Harris

La Casa Bianca e lo stesso governatore della Georgia avevano però già emesso un comunicato in cui affermavano che il capo dello Stato colpito da Helene era in contatto con Biden fin dalle prime ore della calamità naturale.

Trump ha quindi mentito durante il suo comizio, come sottolineato dallo stesso Biden: “Sta mentendo. È stato il suo stesso governatore a dirgli che stava mentendo” ha commentato il presidente.

Nei prossimi giorni Kamala Harris visiterà alcune delle zone più colpite dal Helene nella doppia veste di candidata democratica alle elezioni presidenziali e di vicepresidente degli Stati Uniti.

L’uragano Helene negli Usa

Tra gli ultimi giorni di settembre e i primi di ottobre sulla parte sud orientale degli Stati Uniti si è abbattuta la tempesta tropicale Helene. Frane, allagamenti e alluvioni hanno colpito numerosi stati.

Virginia, Tennessee, Florida, Georgia, South Carolina e North Carolina hanno dovuto sostenere i danni maggiori. In tutto ci sarebbero stati più di 100 morti e decine di feriti.

L’uragano è arrivato in una fase molto delicata della campagna elettorale in cui i due candidati, Trump e Harris, sono sostanzialmente alla pari. Ha inoltre colpito tre stati repubblicani che stanno tendendo verso il lato democratico, Georgia, North Carolina e Florida, e uno che potrebbe fare il percorso opposto, la Virginia.