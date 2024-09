Donald Trump vende l'orologio a 100 mila dollari, accuse di truffa: quanto vale davvero il Victory Tourbillon

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti d’America e candidato repubblicano alle prossime elezioni Usa, ha ricevuto accuse di truffa dopo che ha messo in vendita un orologio a 100 mila dollari.

L’annuncio di Donald Trump sull’orologio Victory Tourbillon

Donald Trump ha messo in vendita un orologio tipo Rolex personalizzato, d’oro e diamanti, alla cifra di 100 mila dollari. Il video introduttivo pubblicato sul social network Truth del lancio del Victory Tourbillon si apre così: “Ciao a tutti, è il vostro presidente, Donald J. Trump”. Nel filmato il magnate ha aggiunto mostrando l’orologio: “Questo ha molti diamanti. Io amo l’oro. Amo i diamanti. Tutti li amano”. E ancora: “La qualità per me è molto importante”.

L’orologio, stando a quanto assicurato dall’ex presidente degli Stati Uniti d’America, ha circa 200 grammi di oro e 122 piccole diamanti. Sul quadrante campeggia la scritta “Trump”.

Fonte foto: ANSA

Donald Trump.

Le accuse di truffa ai danni di Donald Trump

Alcuni esperti hanno accusato di “truffa” Donald Trump in merito all’orologio Victory Tourbillon. L’oggetto, infatti, varrebbe molto meno rispetto al prezzo indicato.

Su Instagram Ben Cook, creatore dei Ben’s Watches, ha commentato: “Probabilmente ci vogliono non più di 15-16 mila dollari per realizzarli“.

Il distributore Adam Golden, che sempre su Instagram ha un account che si occupa di orologi, ha dichiarato: “Se qualcuno compra uno di questi (indicando i Trump Watch, ndr), beh, ho un ponte da vendervi”.

Altri esperti, come riportato da La Repubblica, si sono chiesti: “Ma chi può pensare di ingannare la gente in questo modo?”.

Donald Trump e la raccolta fondi per la campagna elettorale

Dopo le sneakers a 300 dollari, le Bibbie a 59,99 e le carte digitali a 99 dollari, il “Victory Tourbillon” fa parte di un lancio di prodotti finalizzato a raccogliere i fondi per la campagna elettorale di Donald Trump in vista delle elezioni Usa. Il lancio riguarda anche orologi crono subacquei “Fight Fight Fight” da 499 dollari e altri modelli in argento o oro rosa.

I nuovi orologi, disponibili su ordinazione, non sono stati presentati come oggetti di lusso bensì da collezione. Ogni pezzo sarà numerato e accompagnato da un certificato di autenticità firmato personalmente da Donald Trump, che ha deciso di tenere per sé il numero 1. La consegna è prevista a dicembre.