Donald Trump annuncia dazi del 25% alla Ue "nata per truffare gli Usa": brutte notizie anche per l'Italia

Donald Trump contro l’Unione Europea. Nella prima riunione di Governo della sua seconda amministrazione il presidente statunitense ha annunciato dazi del 25% alla Ue, che ha definito “nata per truffare gli Stati Uniti“. Brutte notizie anche per l’Italia, immediate le reazioni di Elly Schlein e Giuseppe Conte, che hanno puntato il dito contro Giorgia Meloni in quanto alleata del presidente Usa, così come di Confindustria.

Trump annuncia dazi del 25% alla Ue

Nella giornata di mercoledì 26 febbraio si è svolta alla Casa Bianca la prima riunione di gabinetto dell’amministrazione Trump, con il presidente statunitense e tutti i membri del suo governo.

Parlando con la stampa durante l’incontro, Donald Trump ha annunciato dazi del 25% sui prodotti provenienti dall’Unione europea, lo stesso livello al quale dovrebbero essere tassate dall’inizio di aprile le merci di Canada e Messico.

“Abbiamo preso la decisione, e la annunceremo a breve”, ha detto il presidente americano.

“Io amo i Paesi della Ue, ma siamo onesti: l’Unione Europea è nata per fregare gli Stati Uniti“, ha anche detto Trump.

Presente alla riunione anche Elon Musk, che ha ribadito che occorre tagliare la spesa pubblica per evitare che gli Stati Uniti falliscano.

La replica della Ue

La replica dell’Unione Europea ai dazi annunciati da Trump non si è fatta attendere.

“L’Ue reagirà in modo fermo e immediato alle barriere ingiustificate al commercio libero ed equo, anche quando i dazi vengono utilizzati per contestare politiche legittime e non discriminatorie”, ha detto un portavoce della Commissione europea.

“L’Unione europea è il più grande mercato libero del mondo. Ed è stata una manna per gli Stati Uniti“, ha aggiunto.

“Creando un mercato unico ampio e integrato – ha spiegato – l’Ue ha facilitato il commercio, ridotto i costi per gli esportatori statunitensi e armonizzato standard e regolamenti in 27 Paesi. Di conseguenza, gli investimenti statunitensi in Europa sono altamente redditizi”.

Le reazioni dall’Italia

Oltre alle reazioni della politica, da Elly Schlein del Pd (“Guerra commerciale che pagheranno imprese e lavoratori italiani) a Giuseppe Conte del M5S (“Anche oggi cercasi patrioti. Spariti dai radar”), anche le aziende italiane sono preoccupate per la minaccia di Trump.

Per Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, questa “è un’ora buia”, una decisione “inaspettata e incredibile” perché “si rischia la tenuta economica e sociale di molti stati dell’Unione e dell’Unione stessa”.