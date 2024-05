Emanuele Orsini nuovo presidente di Confindustria, eletto dall'assemblea: il fatturato delle sue aziende

L’industriale emiliano Emanuele Orsini, imprenditore dell’edilizia in legno e dell’alimentare, è il nuovo presidente di Confindustria. Designato lo scorso 4 aprile dal consiglio generale, è stato eletto il 23 maggio 2024 dall’assemblea di via dell’Astronomia. Sarà il leader degli industriali per il quadriennio 2024-2028.

789 voti favorevoli e 4 contrari: questo l’esito del voto che lo ha portato a ricoprire la carica. Le aziende gestite da Emanuele Orsini, a oggi, superano i 110 milioni di euro di fatturato.

Chi è Emanuele Orsini, il nuovo presidente eletto alla guida di Confindustria

Nato a Sassuolo nel 1972 da una famiglia di imprenditori, Orsini fin da piccolo è cresciuto con gli insegnamenti del padre Carlo, subentrandogli poi alla guida dell’azienda Sistem Costruzioni, attiva nel settore dell’edilizia in legno.

Fonte foto: ANSA Emanuele Orsini, nuovo presidente di Confindustria

A 18 anni ha imparato a conoscere ogni particolarità della realtà imprenditoriale familiare, divenendone amministratore delegato nel 2014.

In Confindustria, nella squadra di Carlo Bonomi, per quattro anni è stato vicepresidente con la delega sui temi del credito, della finanza e del fisco. Inoltre è stato presidente di Assolegno e di FederlegnoArredo. In via dell’Astronomia è il primo presidente di origini emiliane.

Sistem Costruzioni, che negli anni è diventata un’impresa leader, è composta da un gruppo di quindici società tra cui figura Maranello Village, primo complesso residenziale pensato per il mondo Ferrari.

Orsini presidente e amministratore delegato di Tino Prosciutti

Nel 2020 è venuto a mancare Lanfranco Fiandri, fondatore di Tino Prosciutti, azienda di spicco dell’alimentare parmense, con quattro stabilimenti e una produzione di 35mila prosciutti ogni settimana.

Orsini, genero di Fiandri, è divenuto il presidente e l’amministratore delegato di Tino Prosciutti dopo il decesso del suocero. Nel 2025 è prevista l’apertura del quinto stabilimento aziendale.

Il fatturato delle aziende gestite da Emanuele Orsini

Ad oggi il fatturato delle realtà imprenditoriali gestite da Emanuele Orsini ammonta a più di 110 milioni di euro: 72 milioni sono fatturati da Tino Prosciutti, 40 milioni da Sistem Costruzioni e 5 milioni da Maranello Village.

Per quel che riguarda la vita privata, Orsini è padre di un figlio avuto durante il suo primo matrimonio e di altri due frutti d’amore avuti nel corso delle seconde nozze con Claudia Fiandri.