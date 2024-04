Emanuele Orsini presidente di Confindustria dopo il ritiro di Edoardo Garrone: possibile elezione il 23 maggio

Il prossimo presidente di Confindustria, salvo clamorose sorprese, sarà Emanuele Orsini. Il suo competitor nella corsa alla direzione della Confederazione dell’industria italiana, Edoardo Garrone, mercoledì 3 aprile ha annunciato il ritiro “per il bene di Confindustria”. L’elezione di Orsini potrebbe arrivare giovedì 23 maggio.

Il ritiro di Edoardo Garrone

Edoardo Garrone ha annunciato il ritiro dalla corsa alla presidenza di Confindustria con una lettera inviata ai colleghi dell’associazione.

Nel messaggio, l’imprenditore ligure ha sottolineato come siano evidenti, nell’organizzazione, “forti fratture e forti tensioni. Non serve che un candidato possa vincere per qualche voto, magari frutto di ‘impegni o scambi’ eccessivi e per me intollerabili e inaccettabili. Solo sostenendo un unico candidato e mettendolo nella condizione ideale per forza e autonomia, si può garantire la miglior governabilità alla nostra Confindustria”.

Fonte foto: IPA Carlo Bonomi, presidente uscente di Confindustria

Prima di inviare la lettera, Garrone ha spiegato di aver informato Emanuele Orsini della sua scelta, “dei motivi che l’hanno determinata, della forte responsabilità a lui affidata e della certezza che il successo delle decisioni che prenderà con autonomia e responsabilità, e nel solco dei valori e fini condivisi, sarà il successo di tutti noi”.

Chi è Edoardo Garrone

Edoardo Garrone è nato a Genova il 30 dicembre 1961.

Presidente di ERG e del Sole 24 Ore, è stato vicepresidente di Confindustria e presidente della Sampdoria (dal 28 febbraio 2013 al 12 giugno 2014, regalando poi la società a Massimo Ferrero).

Padre di 5 figli, il 20 marzo 2016 si è unito con rito civile ad Anna Pettene, avvocata e scrittrice candidata alle elezioni Regionali 2020 in Liguria nella lista di Aristide Massardo, sostenuta da PSI, Italia Viva e +Europa.

Chi è Emanuele Orsini

Emanuele Orsini è nato a Sassuolo, in provincia di Modena, nel 1973.

Dopo gli studi è entrato nell’azienda di famiglia, la Sistem Costruzioni Srl, specializzata in strutture in legno lamellare e massiccio, di cui oggi è amministratore delegato (stessa carica ricoperta nella Tino Prosciutti Spa).

Inoltre è presidente di Maranello Residence Srl, consigliere delegato di Sistem Cubiertas Iberica Sl e consigliere di amministrazione di AFI – Associazione Forestale Italiana.

Cos’è Confindustria e chi è l’attuale presidente

Nata a Torino il 5 maggio 1910 per tutelare gli interessi delle industrie nei confronti dei sindacati dei lavoratori, Confindustria è l’abbreviazione di Confederazione generale dell’industria italiana, la principale associazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi italiane.

Raggruppa su base volontaria oltre 150 mila imprese, comprende anche banche e – dal 1993 – aziende pubbliche per un totale di circa 5,5 milioni di addetti.

L’attuale presidente è Carlo Bonomi.

Tra i suoi illustri precedenti:

Giovanni Agnelli (1974-76);

(1974-76); Sergio Pininfarina (1988-92);

(1988-92); Luca Cordero di Montezemolo (2004-08);

(2004-08); Emma Marcegaglia (2008-12);

(2008-12); Giorgio Squinzi (2012-16);

(2012-16); Vincenzo Boccia (2016-20).