Truffa a imprenditori e vip, tra le vittime Caterina Caselli e Giorgetto Giugiaro: sequestro da 18 milioni

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un’inchiesta della Procura di Milano ha portato alla luce un complesso sistema messo in piedi da un broker residente in Svizzera che offriva, a imprenditori del Nord Italia, “diverse tipologie di prodotti finanziari in assenza delle prescritte autorizzazioni”. Vittime della truffa, che ha portato a un sequestro da 18 milioni di euro, anche la cantante Caterina Caselli e il designer Giorgetto Giugiaro.

La truffa a danno degli imprenditori italiani

È stata una denunciata presentata da Luca Cordero di Montezemolo a dare il via all’inchiesta della procura di Milano.

L’imprenditore ha citato in giudizio a Londra due broker, chiedendo loro un risarcimento pari a 50 milioni di euro a causa degli errati consigli su investimenti finanziari.

Fonte foto: ANSA La denuncia di Luca Cordero di Montezemolo ha svelato il sistema criminale

Quel che è emerso dalle indagini è la creazione di “un sofisticato sistema societario, creato ad hoc al fine di collocare in Italia, attraverso una folta rete di agenti, diverse tipologie di prodotti finanziari”.

I servizi venivano proposti a imprenditori, residenti per lo più nel Nord Italia, in possesso di ingenti patrimoni, “in assenza delle prescritte autorizzazioni per operare fuori sede”.

Il maxi sequestro da 18 milioni

Uno dei due broker denunciati da Montezemolo è Daniele Migani, residente in Svizzera, “fondatore di un gruppo societario ed amministratore di alcune società elvetiche”.

I beni di Migani sono stati sottoposti a sequestro per un valore di 18 milioni di euro su ordinanza del Gip Teresa De Pascale.

A lui sono contestati i reati di “truffa, abusiva attività finanziaria svolta sul territorio dello Stato” e “omessa presentazione della dichiarazione dei redditi”.

Tra le vittime anche Caterina Caselli e Giorgetto Giugiaro

Montezemolo non è stato l’unico a segnalare la truffa. L’inchiesta è infatti frutto di numerose denunce giunte alle Procure nei mesi scorsi.

Coinvolti sono personaggi del mondo imprenditoriale, industriale e dell’economia. Tutti hanno perso ingenti somme di denaro seguendo le fallaci indicazioni di Migani.

Tra le vittime anche la cantante e produttrice discografica Caterina Caselli e il figlio, di Caselli e dell’ex presidente della Siae, Filippo Nicola Sugar.

Truffato anche il noto designer dell’auto Giorgetto Giugiaro, oltre imprenditori vari operanti in svariati settori, dalla moda al farmaceutico.