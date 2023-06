Trovato il coltello usato da Alessandro Impagnatiello per uccidere Giulia Tramontano: si cerca il cellulare

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Svolta nelle indagini per l’omicidio di Giulia Tramontano. Martedì 6 giugno i carabinieri, col supporto dei vigili del fuoco, hanno trovato i documenti della donna incinta uccisa al settimo mese di gravidanza dal fidanzato – reo confesso – Alessandro Impagnatiello. Li aveva gettati in un tombino della fermata della metropolitana ‘Comasina’, a Milano. All’appello manca ancora il cellulare, ma è stato trovato il coltello usato per uccidere Giulia.

Trovati documenti, carta di credito e bancomat

I carabinieri di Milano hanno trovato la patente, il bancomat, la carta di credito e il cellulare di Giulia Tramontano in un tombino nel parcheggio della metropolitana Comasina a Milano.

Proseguono le ricerche dei militari anche nell’abitazione del delitto a Senago, nel Milanese.

Fonte foto: ANSA Il luogo dove è stato trovato il cadavere di Giulia Tramontano

Decisive le indicazioni di Alessandro Impagnatiello: si cerca il cellulare

Sarebbe stato proprio Alessandro Impagnatiello, il fidanzato di Giulia Tramontano, ora in carcere per l’omicidio, a spiegare agli inquirenti e agli investigatori di aver gettato le “carte (…) nello stesso tombino dove ho buttato il cellulare, mentre il passaporto l’ho bruciato la sera in cui ho ucciso Giulia”. Lo riporta l’Ansa, citando il verbale dell’interrogatorio.

Intanto proseguono le ricerche dei militari, con la collaborazione dei vigili del Fuoco di Milano, per trovare anche il cellulare della 29enne.

Trovato il coltello usato per uccidere Giulia

Giovanni Cacciapuoti, legale della famiglia di Giulia Tramontano, ha dichiarato che l’arma del delitto “è stata indicata e sarà repertata. Sapremo tutto quanto all’esito”.

Si tratterebbe di un coltello, usato da Impagnatiello per uccidere la donna (avrebbe cercato come farlo online).

Dopo l’omicidio, il killer l’avrebbe lavato e riposto in un ceppo portacoltelli sopra il frigorifero della cucina.

Poco prima avevano lasciato la casa senza rilasciare dichiarazioni anche il pm Alessia Menegazzo e il procuratore aggiunto Letizia Mannella.