Tromba d'aria a Palinuro spazza via ombrelloni e lettini in spiaggia davanti a un hotel: il video

Ombrelloni e lettini volano via per una tromba d’aria che si abbatte all’improvviso su uno stabilimento balneare. Il fenomeno è stato ripreso dalle telecamere di un hotel a Palinuro, frazione di Centola, in provincia di Salerno, nella giornata di giovedì 12 settembre, ed è rimbalzato nelle ultime ore sui social. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

La tromba d’aria a Palinuro

Il video catturato dal sistema di sorveglianza dell’Hotel Saline, di fronte a una spiaggia della località balneare nel Cilento, mostra la tromba d’aria marina apparire di punto in bianco tra le onde della battigia e abbattersi sul lido.

Dalle chiare immagini delle telecamere della struttura, si vede tutta la forza del vortice che travolge lo stabilimento, mandando in aria lettini e ombrelloni.

Il maltempo in Campania

La manifestazione atmosferica è tra le conseguenze del maltempo che ha imperversato sulla Campania tra il 12 e il 13 settembre: nella serata di giovedì una bomba d’acqua che ha colpito Torre del Greco, poco dopo le 22.30, trasformando in pochi minuti le strade in fiumi in piena.

L’allerta gialla lanciata dalla Protezione Civile non ha riguardato soltanto la pioggia ma anche i forti venti, che a Benevento hanno causato la caduta di un albero su un’automobile in sosta. Anche in questo caso senza feriti.

Nelle stesse ore un’altra tromba marina ha bloccato i collegamenti con Ischia e Procida, impendendo a navi e traghetti di lasciare il porto di Napoli.