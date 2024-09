Tromba marina al porto di Ischia e navi bloccate, collegamenti difficili con Procida a causa del maltempo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Paura a Ischia, una violenta tromba marina si è abbattuta nel pomeriggio davanti al porto. Fortunatamente il vortice, ben visibile anche da Casamicciola e da altri punti dell’isola, ha solcato il mare senza provocare danni. Il maltempo che si è abbattuto sulla zona ha provocato disagi ai collegamenti marittimi, sospesi tra Napoli e le isole di Ischia e Procida.

Tromba marina al porto di Ischia

La tromba marina si è formata nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 settembre, dinnanzi al porto di Ischia, in provincia di Napoli.

Come riporta Ansa, il fenomeno meteorologico è durato diverse decine di secondi, ma non si è avvicinato ai moli.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tromba marina davanti al porto di Ischia

Il vortice ha solcato le acque marine per poi estinguersi senza provocare danni o feriti, anche perché a causa delle cattive condizioni meteo non c’erano imbarcazioni da diporto in navigazione.

La tromba marina, ben visibile da molti punti dell’isola, è stata imortalata da molti isolani e turisti, diventando ben presto virale sui social network.

Maltempo in Campania

L’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore sulla Campania ha provocato diversi disagi e danni in tutta la regione.

In particolare nella zona di Napoli, dove sono state numerose le chiamate e le segnalazioni ai vigili del fuoco e alla protezione civile.

A causa di un violento temporale, nella serata di giovedì a Torre del Greco diverse strade si sono trasformate per pochi minuti in veri e propri fiumi, trascinando via anche le auto.

Sono stati segnalati disagi e locali allagamenti anche nel capoluogo, in particolare nel quartiere di Pianura.

Napoli, sospesi collegamenti con Ischia e Procida

I temporali e le forti piogge che hanno colpito la Campania hanno provocato grossi disagi per gli spostamenti in tutta la regione.

In particolare per quanto riguarda i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli.

A causa del maltempo, a partire dalla mattina di venerdì 13 settembre sono stati infatti sospesi tutti i collegamenti di navi e aliscafi tra il porto Napoli e le isole di Ischia e Procida.