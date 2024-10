Treni in ritardo o cancellati a Roma, dopo il chiodo arriva il telone: forse è finito sui binari per il vento

Dal chiodo al telone, non c’è pace per le ferrovie. Dopo la giornata nera, che ha paralizzato l’Italia intera a causa di un guasto tra Roma Termini e Roma Tiburtina, giovedì 3 ottobre si registrano altri treni in ritardo o cancellati. Sulla tratta Roma-Civitavecchia, all’altezza di Santa Savera, un telone è finito sui binari, forse a causa del vento. Sul posto è intervenuta la Polfer impegnata in accertamenti: non si registrano feriti.

Treni in ritardo fino a 200 minuti

Intorno alle ore 11:40 Trenitalia ha informato i viaggiatori della sospensione della circolazione tra Santa Marinella e Santa Severa, nella zona di Roma, per accertamenti sulla linea.

L’azienda ha anche annunciato la possibilità che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potessero registrare ritardi.

Fonte foto: ANSA L’ingresso della stazione Roma Termini

La sospensione della circolazione è durata fino alle ore 14:45, quando è ripartita seppur “fortemente rallentata” e regolata su un unico binario, con ritardi per i treni fino a 200 minuti.

Ennesimo disagio esattamente il giorno dopo il chiodo “piantato” su un cavo che ha causato la cancellazione di oltre 100 treni.

Telone sui binari

Secondo quanto riferito da Ansa, la causa della sospensione della circolazione sarebbe stata la presenza di un telone, finito – forse a causa del vento – sulla linea aerea dei treni nella tratta Roma-Civitavecchia all’altezza di Santa Savera

Gli accertamenti sarebbero stati affidati alla Polizia ferroviaria e non si registrerebbero feriti.

Quali sono i treni in ritardo o cancellati

Treni con ritardo superiore a 60 minuti

FB 8605 Genova Piazza Principe (7:20) – Roma Termini (12:18)

FB 8620 Roma Termini (13:57) – Milano Centrale (20:40)

IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (14:33)

Gli altri treni coinvolti

FB 8616 Roma Termini (11:57) – Genova Piazza Principe (16:58) è fermo a Maccarese dalle ore 14:12

IC 510 Salerno (6:39) – Torino Porta Nuova (17:40) oggi termina la corsa a Civitavecchia. I passeggeri possono proseguire con il treno R 4500 Roma Termini (13:12) – Grosseto (15:33), dove trovano proseguimento con il treno IC 684 Grosseto (16:10) – Milano Centrale (21:53) fino a Genova Piazza Principe dove trovano ulteriore proseguimento con il treno R 2144 Genova Piazza Principe (20:27) – Torino Porta Nuova (22:33). I passeggeri in partenza da Livorno Centrale, Pisa Centrale, Viareggio, Massa Centro, Carrara, La Spezia Centrale, Sestri Levante, Chiavari e Rapallo possono utilizzare il treno IC 674 Livorno Centrale (13:24) – Milano Centrale (17:55) fino a Genova dove trovano proseguimento con il treno R 2136 Genova Piazza Principe (16:27) – Torino Porta Nuova (18:33).