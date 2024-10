Treni deviati in Liguria per alcune frane sulla Torino-Savona: linea bloccata dal maltempo per settimane

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Frana sulla ferrovia in Liguria. La linea Torino-Savona ha subito danni a causa di alcune frane causate dal maltempo che si è abbattuto sulla Liguria. I treni saranno deviati attraverso lo snodo di Altare per settimane.

Frana sulla Torino Savona, la comunicazione di Rfi

Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), la società del gruppo Ferrovie dello Stato che possiede e amministra la quasi totalità delle ferrovie nel nostro Paese, ha comunicato l’interruzione a causa di alcune frane della linea Torino-Savona.

“Il personale tecnico di Rfi presente sul posto per presidio e vigilanza della linea ferroviaria, a seguito dell’allerta, ha disposto lo stop alla circolazione sull’itinerario via Ferrania della linea Torino-San Giuseppe-Savona che è stata interessata da alcuni smottamenti che necessitano di importanti interventi di ripristino” scrive l’azienda in un comunicato.

Altare, il comune da cui saranno fatti passare i treni della Torino Savona interrotta

La chiusura non è però stata l’unico provvedimento preso da Rfi per il tratto della Torino-Savona interessato dalle frane dovute al maltempo: i treni sono stati infatti deviati.

Treni deviati per settimane a causa del maltempo

Per non interrompere a pochi chilometri da Savona la linea ferroviaria interessata dalle frane dovute al maltempo, Rfi ha quindi pensato a una deviazione per i treni, che passeranno da Altare.

“Per consentire ai tecnici di Rfi e delle imprese specializzate di effettuare le verifiche tecniche e il successivo ripristino delle condizioni di utilizzo in sicurezza la linea ferroviaria sulla via Ferrania sarà interrotta al traffico per alcune settimane con conseguente rimodulazione dell’offerta in circolazione sulla linea Torino-Savona che percorrerà l’itinerario via Altare” ha continuato il comunicato.

Dettagli più precisi su cosa comporterà la rimodulazione dell’offerta sarà effettuata saranno diffusi nei prossimi giorni.

Anche le elezioni in Liguria condizionate dal maltempo

Il maltempo che ha colpito la Liguria nel fine settimana di sabato 26 e domenica 27 ottobre non ha condizionato soltanto il traffico ferroviario, ma anche le elezioni regionali che si svolgono proprio tra domenica 27 e lunedì 28.

Le autorità sono state costrette a spostare i seggi elettorali in alcuni comuni della regione, in modo che i cittadini non rischiassero di mettersi in pericolo per tentare di raggiungerli.

Il candidato del centrosinistra Andrea Orlando, uscendo dal seggio in cui ha votato, ha espresso vicinanza alle popolazioni colpite e ringraziato i soccorritori che hanno reso possibile lo svolgimento regolare delle elezioni.